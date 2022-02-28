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війна

Переговори України із Росією: у мережі показали фото місця, де відбудеться зустріч

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Переговори України із Росією - фото 1
Переговори України із Росією / twitter

Міністерство закордонних справ Білорусі показало на знімку місце проведення зустрічі делегацій України та Росії на тлі війни.

Сьогодні, 28 лютого, мають відбутися переговори України з Росією, які пройдуть на українсько-білоруському кордоні у районі річки Прип'ять. У МЗС Білорусі показали місце проведення зустрічі.

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Майданчик для переговорів Росії та України в Білорусі підготовлений, очікується прибуття делегацій, – йдеться у повідомленні.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко та президент України Володимир Зеленський домовилися про зустріч української делегації з російською на українсько-білоруському кордоні. Вона відбудеться без попередніх умов.

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