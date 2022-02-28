Переговори України із Росією: у мережі показали фото місця, де відбудеться зустріч

Міністерство закордонних справ Білорусі показало на знімку місце проведення зустрічі делегацій України та Росії на тлі війни.

Сьогодні, 28 лютого, мають відбутися переговори України з Росією, які пройдуть на українсько-білоруському кордоні у районі річки Прип'ять. У МЗС Білорусі показали місце проведення зустрічі.

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Майданчик для переговорів Росії та України в Білорусі підготовлений, очікується прибуття делегацій, – йдеться у повідомленні.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко та президент України Володимир Зеленський домовилися про зустріч української делегації з російською на українсько-білоруському кордоні. Вона відбудеться без попередніх умов.

Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций pic.twitter.com/U2MEZbPFpv — МИД Беларуси (@BelarusMID) February 28, 2022

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