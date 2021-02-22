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Названі спеції, які допоможуть зберегти імунітет на початку весни

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Спеції - фото 1
Спеції / pinterest

Зміцнити імунну систему можна не тільки за допомогою відомих медичних засобів, а ще й завдяки перевіреним рослинним альтернативам.

Однак, важливо не перестаратися зі спеціями ввечері, інакше надлишок енергії завадить заснути, найоптимальніший час для страв з ними це сніданок і обід.

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Кардамон

Користь кардамону легко може бути пояснена його багатим хімічним складом: в насінні містяться жирні кислоти, крохмаль, білок і мікроелементи (марганець, мідь, залізо, цинк, кальцій, магній і фосфор).

Імбир

Відомо, що в прянощі міститься сесквітерпеноїд – речовина, яка може протидіяти розвитку вірусів. Імбир також містить антимікробні сполуки, які допомагають при лікуванні інфекційних захворювань. Крім цього, він відомий своїми антибактеріальними властивостями.

Названі спеції, які допоможуть зберегти імунітет на початку весни - фото 448807

Часник

Ймовірно, найвідомішою спецією для імунітету є часник. І хоча він має специфічний запах, фахівці рекомендують не шкодувати його для приготування страв.

Гвоздика

Вітамінному складу гвоздики може позаздрити найповніший мультивітамінний комплекс: бета-каротин, вітаміни групи В, аскорбінова кислота, вітамін Е (токоферол) і К. Третину гвоздики становить клітковина, п'яту частину займає ефірна олія. Мінеральні речовини у гвоздиці такі: калій, кальцій, натрій, магній, фосфор, залізо, марганець, мідь, селен, цинк.

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Джерело: ecospice
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