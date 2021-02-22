Названі спеції, які допоможуть зберегти імунітет на початку весни

Зміцнити імунну систему можна не тільки за допомогою відомих медичних засобів, а ще й завдяки перевіреним рослинним альтернативам.

Однак, важливо не перестаратися зі спеціями ввечері, інакше надлишок енергії завадить заснути, найоптимальніший час для страв з ними це сніданок і обід.

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Кардамон

Користь кардамону легко може бути пояснена його багатим хімічним складом: в насінні містяться жирні кислоти, крохмаль, білок і мікроелементи (марганець, мідь, залізо, цинк, кальцій, магній і фосфор).

Імбир

Відомо, що в прянощі міститься сесквітерпеноїд – речовина, яка може протидіяти розвитку вірусів. Імбир також містить антимікробні сполуки, які допомагають при лікуванні інфекційних захворювань. Крім цього, він відомий своїми антибактеріальними властивостями.

Часник

Ймовірно, найвідомішою спецією для імунітету є часник. І хоча він має специфічний запах, фахівці рекомендують не шкодувати його для приготування страв.

Гвоздика

Вітамінному складу гвоздики може позаздрити найповніший мультивітамінний комплекс: бета-каротин, вітаміни групи В, аскорбінова кислота, вітамін Е (токоферол) і К. Третину гвоздики становить клітковина, п'яту частину займає ефірна олія. Мінеральні речовини у гвоздиці такі: калій, кальцій, натрій, магній, фосфор, залізо, марганець, мідь, селен, цинк.

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