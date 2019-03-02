Як припаркуватися, не зачепивши бампером бордюр

Секрети паркування, які спростять ваше життя / zr

Водійським хитрощів не завжди навчають в автошколах. З набуттям навичок водія, маленькі хитрощі напрацьовувати доведеться самостійно.

Для безпомилкової парковки передом у автошколах проводять лише одне тренування. За допомогою помічника під'їжджають максимально близько до бордюру.

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При природному положенні в кріслі водія слід запам'ятати взаємне розташування бордюрного каменю та нижньої кромки дзеркала. В подальшому допомагає саме таке розташування двох елементів, коли ви заїжджаєте в клітинку без помічника.

А ось так паркуватися точно не треба

Аналогічно роблять і під час заїзду кормовою частиною автомобіля. Задній звис, як правило коротший і під'їхати вдасться ближче. Мітку візуально вибирають при повороті голови на мапі задніх правих дверей. Для переконливості зручно наклеїти маленьку смужку ізоляційної стрічки на пластик біля лобового скла. Звичайно, при наявності парктроника вдасться обійтися і без підказок. Але є випадки, коли розумні системи помилялися. Зайве підстрахування не завадить.

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