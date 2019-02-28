Ferrari представила новий шалений суперкар

Автомобіль має з'явитися у продажу до кінця цього року / 1ZOOM.Me

Ferrari поділилася фотографіями автомобіля, який дебютує в наступному місяці в Женеві. Знімки повністю розсекречують зовнішній вигляд розкішного суперкара F8 Tributo.

У Ferrari відзначили, що автомобіль – данина поваги найпотужнішому V8 в історії Ferrari.

І ще: Бренд Ferrari виявився дорожчим, ніж McDonald's і Coca-Cola

У модельній лінійці новинка має змінити іншу модель – 488 GTB. При цьому автомобіль нібито вигідно відрізняється за всіма пунктами. Щодо характеристик, відомо, що авто оснащене 720-сильним 4-літровим турбованим V8, яким базова версія двигуна поступається за потужністю на 50 к.с.



До "сотні" спорткар розганяється за 2,9 секунди. Максимальна швидкість доходить до 340 км/год. Автомобіль має з'явитися у продажу до кінця цього року.

Читайте також: Скільки суперкарів Ferrari зареєстровано в Україні