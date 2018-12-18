Як гарно прикрасити ялинку на Новий рік 2019: оригінальні ідеї у фото

Новорічна ялинка може стати не тільки головною прикрасою свята, а й щасливим талісманом. Розповідаємо, як прикрасити ялинку на Новий рік з урахуванням побажань символу 2019 року – Жовтої Земляної Свині!

Традиція святкування новорічних свят з ялинкою, настільки сильно увійшла в наш побут, що майже ніхто не ставив собі питання, а звідки прийшла до нас ялинка, що вона символізує, чому саме ялинка – невід'ємний атрибут на Різдво і Новий Рік.

І ще: У чому зустрічати Новий 2019 рік Свині: який одяг буде модний

Як гарно прикрасити ялинку

Історія новорічної ялинки

Звичай прикрашати будинки деревами сягає своїм корінням у глибоку старовину. З давніх-давен люди вважали, що символом людської цивілізації є Світове древо. Це основа основ усього живого на Землі. Це поняття з'явилося тисячі років тому і притаманне всім без винятку народам, які живуть на планеті.

Різні народи поклонялися і різним деревам. У Стародавній Греції священним вважався кипарис. Стародавні римляни з повагою ставилися до фігового дерева або смоковниці та кизил. Крім цього дерева вони також з повагою ставилися до дуба, ялини і сосни.

Історія ялинки

Всі ці вірування, перекази, звичаї і стали прелюдією того, що в будинках людей з'явилися різдвяні ялинки.

Цікаво!

У 1844 році Ганс Християн Андерсен опублікував першу казку про ялинку, яка називалася ялина, і в якій розповідалося про долю дерева, яке використовують у якості різдвяної ялинки.

Як прикрасити ялинку на Новий рік 2019

Оскільки Новий 2019 рік буде роком Жовтої Земляний Свині, то обов'язково потрібно повісити на ялинку іграшки золотистого кольору, а також жовтого і бежевого. Ці кольори припадуть до вподоби господині року, також вони притягують грошову енергетику. Залучити гроші і багатство в 2019 році допоможуть також будь-які блискучі ялинкові прикраси. Це можуть бути не тільки іграшки, але і мішура, і дощик, і конфеті.

Дизайн новорічної ялинким

Іграшки золотистого кольору обов'язково повинні бути на ялинці

Через те, що 2019 рік – це рік земної стихії, то удачу вам допоможуть залучити іграшки для ялинки з природних матеріалів: шишки, жолуді, мінерали, фрукти, ягоди або горіхи. Крім того, в такому вбранні навіть штучна ялинка буде схожа на живу. Не варто забувати, що Свиня – ласунка: будуть доречними прикраси з пряників, печива або цукерок.

Якщо ви хочете, щоб у прийдешньому році ваше бажання здійснилося, за кілька хвилин до бою курантів покладіть під ялинку свій улюблений десерт, а опівночі загадайте бажання. Покровительці року буде приємно, що ви зустріли її з частуванням, а значить, вона обов'язково посприяє виконанню вашої мрії.

Оригінальні ідеї прикрашання ялинки

Іграшки для ялинки з природних матеріалів

Модні тенденції та ідеї декорування:

блискучі кулі різних форм і розмірів;

одноколірні гірлянди і великий пухнастий дощик;

іграшки, зроблені своїми руками (вирізані сніжинки, паперові ліхтарики, прикраси з бісеру, фетру, дроту або ниток);

глазуроване печиво і імбирні пряники;

м'які помпони;

великі тканинні банти.

Серед модних тенденцій сезону особливе місце займають оригінальні прикраси для верхівки ялинки. Великі червоні зірки залишаються у тренді. Крім того, верхівку можна декорувати фігуркою ангела, великим золотистим бантом, іграшковим поросям.

Глазуроване печиво - у тренді 2019 року

Для прикраси новорічного дерева необов'язково купувати дорогі дизайнерські іграшки. Щоб отримати відмінний результат, досить підійти до процесу декорування творчо і не боятися втілити в життя сміливі ідеї.

Читайте також: Подарунки на Новий рік 2019 чоловікам – ТОП ідей, що подарувати хлопцю