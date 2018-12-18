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Як гарно прикрасити ялинку на Новий рік 2019: оригінальні ідеї у фото
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Новорічна ялинка може стати не тільки головною прикрасою свята, а й щасливим талісманом. Розповідаємо, як прикрасити ялинку на Новий рік з урахуванням побажань символу 2019 року – Жовтої Земляної Свині!
Традиція святкування новорічних свят з ялинкою, настільки сильно увійшла в наш побут, що майже ніхто не ставив собі питання, а звідки прийшла до нас ялинка, що вона символізує, чому саме ялинка – невід'ємний атрибут на Різдво і Новий Рік.
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Історія новорічної ялинки
Звичай прикрашати будинки деревами сягає своїм корінням у глибоку старовину. З давніх-давен люди вважали, що символом людської цивілізації є Світове древо. Це основа основ усього живого на Землі. Це поняття з'явилося тисячі років тому і притаманне всім без винятку народам, які живуть на планеті.
Різні народи поклонялися і різним деревам. У Стародавній Греції священним вважався кипарис. Стародавні римляни з повагою ставилися до фігового дерева або смоковниці та кизил. Крім цього дерева вони також з повагою ставилися до дуба, ялини і сосни.
Всі ці вірування, перекази, звичаї і стали прелюдією того, що в будинках людей з'явилися різдвяні ялинки.
Цікаво!
У 1844 році Ганс Християн Андерсен опублікував першу казку про ялинку, яка називалася ялина, і в якій розповідалося про долю дерева, яке використовують у якості різдвяної ялинки.
Як прикрасити ялинку на Новий рік 2019
Оскільки Новий 2019 рік буде роком Жовтої Земляний Свині, то обов'язково потрібно повісити на ялинку іграшки золотистого кольору, а також жовтого і бежевого. Ці кольори припадуть до вподоби господині року, також вони притягують грошову енергетику. Залучити гроші і багатство в 2019 році допоможуть також будь-які блискучі ялинкові прикраси. Це можуть бути не тільки іграшки, але і мішура, і дощик, і конфеті.
Через те, що 2019 рік – це рік земної стихії, то удачу вам допоможуть залучити іграшки для ялинки з природних матеріалів: шишки, жолуді, мінерали, фрукти, ягоди або горіхи. Крім того, в такому вбранні навіть штучна ялинка буде схожа на живу. Не варто забувати, що Свиня – ласунка: будуть доречними прикраси з пряників, печива або цукерок.
Якщо ви хочете, щоб у прийдешньому році ваше бажання здійснилося, за кілька хвилин до бою курантів покладіть під ялинку свій улюблений десерт, а опівночі загадайте бажання. Покровительці року буде приємно, що ви зустріли її з частуванням, а значить, вона обов'язково посприяє виконанню вашої мрії.
Модні тенденції та ідеї декорування:
- блискучі кулі різних форм і розмірів;
- одноколірні гірлянди і великий пухнастий дощик;
- іграшки, зроблені своїми руками (вирізані сніжинки, паперові ліхтарики, прикраси з бісеру, фетру, дроту або ниток);
- глазуроване печиво і імбирні пряники;
- м'які помпони;
- великі тканинні банти.
Серед модних тенденцій сезону особливе місце займають оригінальні прикраси для верхівки ялинки. Великі червоні зірки залишаються у тренді. Крім того, верхівку можна декорувати фігуркою ангела, великим золотистим бантом, іграшковим поросям.
Для прикраси новорічного дерева необов'язково купувати дорогі дизайнерські іграшки. Щоб отримати відмінний результат, досить підійти до процесу декорування творчо і не боятися втілити в життя сміливі ідеї.
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