Як прикрасити паску в домашніх умовах: поради та фото

28 квітня українці святкують світле свято Воскресіння Христового. Традиційно у цей день у родинах ласують пасками власного приготування. Розповідаємо вам, як легко прикрасити паску в домашніх умовах.

Уже протягом кількох останніх років українські господині удосконалюють свої пасочки, аби понести до церкви улюблену святкову здобу. Чим тільки не прикрашають великодню випічку: і за допомогою глазурі, і використовуючи цукати й сухофрукти, і присипаючи її тертим шоколадом. Ділимося з вами найкращими варіантами оздоблення паски, які потішать не лише вас, а й ваших рідних.

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Як прикрасити паску тістом

Цей метод припаде до душі тим господиням, котрі обожнюють заплітати косички та робити різноманітні фігурки з тіста. Для декору паски можна вирізати з тіста хрестики, квіточки, листочки, смужечки або інші фігури. Зауважимо, що для оформлення можна використовувати те ж тісто, з якого ви приготували паску. Єдина відмінність – зробіть його трішки тугішим, додавши до нього борошна, це дозволить вашому декору не втратити форму під час прикрашання.

Паску можна задекорувати фігурками з тіста

Як прикрасити паску білком

Також українські господині прикрашають паски за допомогою цукрово-білкової глазурі. Для цього вам знадобиться:

1 склянка цукрової пудри

1-2 яєчних білки

1 чайна ложка лимонного соку

Рецепт приготування глазурі для паски:

Збиваємо білки та лимонний сік за допомогою міксера.

Поступово додаємо цукрову пудру, поки не утвориться густа та пишна маса.

Відразу ж після приготування глазурі нанесіть її на вашу паску. Ви можете зробити як білі шапочки поверху святкової випічки, так і малювати усілякі візерунки на ній. Якщо хочете, щоб ваша глазур мала інший колір – можете забарвити її за допомогою харчових барвників або соку з ягід.

Паску можна прикрасити білковою глазур'ю

Як прикрасити паску шоколадною помадкою

Для приготування шоколадної помадки вам знадобиться:

100 г чорного шоколаду

50 г вершкового масла

Рецепт приготування шоколадної помадки:

Дрібнимо шоколад, додаємо масло та варимо на маленькому вогні протягом п'яти хвилин. Не лінуємось помішувати.

Такий тип помадки виходить м'яким, а також його можна використовувати замість крему для перемащування тортів. Теплою помадкою поливаємо ваші пасочки, зверху посипаємо їх горішками, сухофруктами та цукатами.

Шоколадна помадка ідеально підійде для декору

Як прикрасити паску цукатами

Однією лише глазур'ю можна не обходитися. Зробити паску яскравішою можна за допомогою сухофруктів і цукатів. Вони довершать вашу святкову випічку та зроблять її особливо смачною.

Як зробити цукати в домашніх умовах:

Наріжте скибками апельсини.

Насипте у невеликий ківш половину склянки цукру.

Додайте ложку води.

Розтопіть цукор на маленькому вогні.

Продовжуйте процес, поки цукор не стане світло-жовтим.

Вкладіть до ковша скибки апельсина та готуйте їх, поки вони не карамелізуються.

Перекладіть їх на тарілку та дайте їм остигнути.

Прикрасьте свої паски цукатами поверх глазурі.

Цукатами також можна прикрасити паску

Як прикрасити паску десертами

На паску, политу глазур'ю або шоколадною помадкою, можна викладати макарони (не ті, що ви подумали), безе, зефір, шматочки улюблених батончиків або шоколаду, а також можна посипати здобу цукерками.

Паску можна прикрасити зефіром або безе

Усілякими смаколиками можна прикрашати паску

Насправді ж, великодню паску можна оздоблювати практично всім: головне – робити це з любов'ю!

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