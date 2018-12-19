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Як прикрасити дім на Новий рік 2019: ідеї та декор своїми руками
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Прикрасити дім до Нового року 2019 – відповідальне завдання, для якого потрібні фантазія та вільний час. Зібрали прості та затишні ідеї для оздоблення будинку на зимові свята, які можна зробити без зайвих зусиль і своїми руками.
Святкова атмосфера здатна покращити настрій навіть у дуже морозні та засніжені вечори, тому не варто забувати про прикрашання дому до свят.
І ще: Як гарно прикрасити ялинку на Новий рік 2019: оригінальні ідеї у фото
Радіо МАКСИМУМ підготувало для вас красиві та креативні ідеї для оздоблення помешкання, а також лайфхаки для прикрас своїми руками.
Новорічний і різдвяний декор 2019
Гірлянди
Це просто обов'язкова річ, яка здатна створити затишок у будь-яку пору року, а взимку додає відчуття казки та чуда. Зважаючи на величезний вибір гірлянд у магазинах, можна створити власний стильний куточок або ж прикрасити весь дім сяючими лампочками.
Сніжинки-ялинки
Саме зимова символіка здатна додати настрою навіть тоді, коли за вікном зовсім немає снігу і не хочеться виходити з дому. Тут на допомогу приходять різноманітні паперові (і не тільки) сніжинки, ялинки, шишки, дзвіночки та банти.Такі невеличкі декорації можна розмістити по всій домівці, виокремлюючи різні зони, приміром, на кухні розмістити ялиночки, у вітальні - сніжинки. До того ж, з ним можна робити милі гірлянди.
Ялинка
Це однозначний ледь не обов’язковий “реквізит” свята. Адже саме під ялинкою можна знати подарунки від Святого Миколая чи іншого чарівного дядечка. До того ж, важко знайти справді однакові ялинки, адже можна прикрасити її так, як душа забажає. Не варто забувати, що крім живих та штучних, є й невеликі декорні деревця, які можна придбати у торгових центрах. Це може бути лампа чи щось схоже у формі ялинки.
Прикраси до Нового року 2019
Віночок
Навіть якщо ви не збираєтесь прикрашати ялинку, то можна обрати красивий вінок з гілок, шишок та бантів, ао ж обрати вінок з засушених фруктів, який матиме чудовий запах. Загалом, ідей для вінків стільки ж, скільки і для ялин, адже їх можна робити з прикрас або взагалі забувати про хвою.
Подушки та пледи
До свят навіть постіль може стати святковою, адже сьогодні магазини дозволяють обрати все - від кольору та розмірів до деталей та тканини. Сюди ж можна віднести пухнасті пледи та подушки, які приємні та естетичні не лише взимку, а й у будь-яку пору року.
Свічки
Навряд чи комусь вдасться втілити у реальність прикраси у холі Гогвортсу, зате на столі святкові свічки виглядають особливо затишно. Обирайте красиві кольори та форми, а також прикрашайте відповідно до власних вподобань.
Ідеї для декорації своїми руками
Не обов'язково витрачати шалені гроші на купівлю прикрас, якщо у вас є вільний час, натхнення та трішки умінь. Зібрали найпростіші покрокові інструкції для декорування домівки у відео
Як зробити святкові прикраси своїми руками: прості відео:
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