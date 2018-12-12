Подарунки на Новий рік 2019 чоловікам – ТОП ідей, що подарувати хлопцю

Що подарувати хлопцю на Новий рік та як зробити подарунок своїми руками – дізнайтеся на Радіо МАКСИМУМ! Зібрали найкращі варіанти презентів коханому на свято.

Враження

Якщо звичайними предметами вже важко здивувати хлопця, то можна обрати щось особливо – щось, що подарує враження та емоції, а не лежатиме десь на полиці. Тут, як і завжди, варто зважати на вподобання. У якості подарунку можуть бути квитки на концерт улюбленого гурту, стрибок з парашутом, похід до квест-кімнати, майстер-клас зі створення бургерів та багато інших варіантів.

Стрибок з парашутом

Важливо: якщо обираєте квиток чи сертифікат, то звертайте особливу увагу на період чи дату, коли його потрібно використати. Цей час має збігатись з вільним часом хлопця.

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Косметика

Чимало чоловіків не лише не соромляться користуватись спеціальною косметикою, а й мають своїх фаворитів у виборі. Йдеться не про гелі для вмивання, піну для гоління чи щось такого роду, а саме про косметику для власників бороди, вусів чи розкішної шевелюри. Якщо ваша половинка має хоч щось з цього, то він точно не відмовиться від гелів чи воску для стайлінгу та укладки волосся на обличчі. Окрім цього, є чимало брендів косметики спеціально для чоловіків, у яких є великий вибір різноманітної продукції, яка може здивувати. Доволі популярним місцем, де можна познайомитись із засобами для догляду, є барбершопи.

Засоби догляду для чоловіків

Аксесуари

Ще одна річ, яка може стати чудовим подарунком до Нового року. Тут важливо розуміти, що такий тип презентів підходить лише тим чоловікам, які у звичайному житті ними користуються. Тому, якщо ви раптово вирішили зробити з коханого джентльмена та подарувати йому метелик, який лежатиме у шафі, то краще відмовитись від цієї витівки. Така ж ситуація і з запонками, які, зазвичай, носять лише на важливих подіях. А от любителям браслетів, метеликів, годинників чи підтяжок, можна дарувати щось таке, що лише підкреслить їх стиль.

Аксесуари для чоловіків

Подарунок за вподобаннями

Замість того, щоб намагатись вигадати, що подарувати коханому на Новий рік, краще відстежити та згадати всі його вподобання. Це дозволить зекономити час бездумного мандрування магазинами. Тут все дуже просто: для задротів ігор можна обрати якийсь потрібний гаджет чи гру, для меломана підійдуть якісні навушники, любителям спортзалу можна підібрати щось з харчування та зі спецодягу чи аксесуарів.

Просто виділіть хобі або те, чим хлопець займається після роботи, та відштовхуйтесь від цього.

Покладайтесь на хобі у виборі подарунку

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Лайфхаки, як обирати подарунки на Новий рік 2019:

Для кого. Подарунок для хлопця або чоловіка, а не для вас, тому опирайтесь на його вподобання, а не те, що хочеться вам. Тому, якщо є якісь речі, які ви б хотіли бачити на коханому, але він не у захваті від них, то краще відмовитись від такого подарунку.

Подарунок для хлопця або чоловіка, а не для вас, тому опирайтесь на його вподобання, а не те, що хочеться вам. Тому, якщо є якісь речі, які ви б хотіли бачити на коханому, але він не у захваті від них, то краще відмовитись від такого подарунку. Пам'ятайте про доцільність. Будь-який подарунок принесе більше задоволення, якщо згодом він не буде лежати десь на полиці під шаром пилу. Тому краще не вигадувати щось неймовірне.

Як правильно обирати подарунок

Деталі . Якщо все ж ви вирішили подарувати річ, яка має певний розмір, то краще переконатись, що вона точно підійде. Це дозволить уникнути маленьких непорозумінь та зіпсованого настрою.

. Якщо все ж ви вирішили подарувати річ, яка має певний розмір, то краще переконатись, що вона точно підійде. Це дозволить уникнути маленьких непорозумінь та зіпсованого настрою. Від душі. Якщо обираєте презент "на відчепись", то краще не дарувати якогось непотребу. Подарунок для чоловіка повинен бути від щирого серця, а не від гаманця.

Подарунки на Новий рік своїми руками:

Якщо ви дуже креативна особистість та вирішили підготувати подарунки чоловіку своїми руками, то є кілька простих, але приємних варіантів.

Близьке серцю. Якщо у вас тривалі стосунки, то можна зібрати щось близьке серцю, приміром, зробити альбом зі спільними фото або з кумедними чи романтичними моментами з листування. Звісно ж, тут варто пам'ятати, що лише ви знаєте, чи сподобається такий подарунок вашій половинці, чи ні. Також можна обрати щось символічне, що нагадуватиме про приємні спільні спогади.

Подарунки на Новий рік своїми руками

Смаколики . Трішки часу в мережі і ви зможете потішити свого коханого цукерками чи креативними солодощами власного виробництва. Це чудовий варіант для ласунів. Тут важливо пам'ятати, що краще зробити кілька репетицій перед фінальним приготуванням. А красиве оздоблення або ідея з печивом з милими пророцтвами точно припадуть до душі.

. Трішки часу в мережі і ви зможете потішити свого коханого цукерками чи креативними солодощами власного виробництва. Це чудовий варіант для ласунів. Тут важливо пам'ятати, що краще зробити кілька репетицій перед фінальним приготуванням. А красиве оздоблення або ідея з печивом з милими пророцтвами точно припадуть до душі. Опирайтесь на власний талант. Якщо ви умієте в'язати, робити щось зі шкіри, малювати чи щось таке, то використайте його. Але потрібно об’єктивно оцінювати свою вправність.

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