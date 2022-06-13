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Як приготувати запечену молоду капусту: рецепт від шеф-кухаря

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Як приготувати запечену молоду капусту: рецепт від шеф-кухаря - фото 1

Відомий український кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом молодої капусти у духовці. Влітку – саме те! Спробуйте і ви цю смачну страву.

Запечена молода капуста з огірками та соусом з йогурту – чудовий варіант сезонної страви! Поєднання інгредієнтів – свіже та небанальне, смак – чудовий!

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Інгредієнти:

  • 1 невелика голівка молодої капусти
  • 3-4 маринованих огірки
  • 200 мл густого натурального йогурту
  • 1 ч. л. американської гірчиці
  • 1 ч. л. французької гірчиці в зернах
  • 4 ст. л. оливкової олії
  • сіль та перець на смак
Як приготувати запечену молоду капусту: рецепт від шеф-кухаря - фото 507411

Рецепт запеченої молодої капусти:

  1. Підготуйте всі інгредієнти для приготування запеченої молодої капусти з маринованими огірками та йогуртовим соусом.
  2. Зніміть верхні листочки з невеликої головки молодої капусти та розріжте її на чверті. Увімкніть духовку розігріватися до температури 180 градусів.
  3. Викладіть чверті капусти у форму для запікання розрізами догори. Посоліть та поперчіть до смаку та полийте 4 ст. л. оливкової олії. Поставте запікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин.
  4. Тим часом відкрийте банку маринованих огірків. Візьміть 3-4 огірки, в залежності від розміру, та поріжте кружальцями.
  5. Для соусу з'єднайте у мисці 200 мл густого натурального йогурту із 1 ч. л. американської гірчиці та 1 ч. л. французької гірчиці в зернах. Перемішайте до об'єднання.
  6. Готовій запеченій капусті дайте трохи охолонути, розкладіть чверті порційними тарілками, додайте кружальця маринованих огірків та полийте йогуртово-гірчичним соусом.

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