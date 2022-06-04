З чим їсти полуницю: поради відомого шеф-кухаря

Популярний український кулінар Євген Клопотенко поділився зі своїми підписниками в соцмережах кількома рецептами страв з полуниці. Спробуйте і ви такі неочікувані поєднання!

У сезон полуниці неможливо відмовитися від цих ягід. Якщо ж ви вже перепробували "солодкі" комбінації страв з полуницею, то зверніть увагу на інші полуничні варіанти – "солоні" поєднання.

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"Думайте про полуницю як про помідор і додавайте всюди, куди б додали помідор", – рекомендує Євген Клопотенко.

Топ полуничних комбінацій від Євгена Клопотенка:

Полуниця + сметана

Полуниця + сир. Загорніть у листкове тісто та запечіть

Полуниця + оливкова олія + свіжомелений перець + твердий витриманий сир

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