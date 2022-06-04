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З чим їсти полуницю: поради відомого шеф-кухаря
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Популярний український кулінар Євген Клопотенко поділився зі своїми підписниками в соцмережах кількома рецептами страв з полуниці. Спробуйте і ви такі неочікувані поєднання!
У сезон полуниці неможливо відмовитися від цих ягід. Якщо ж ви вже перепробували "солодкі" комбінації страв з полуницею, то зверніть увагу на інші полуничні варіанти – "солоні" поєднання.
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"Думайте про полуницю як про помідор і додавайте всюди, куди б додали помідор", – рекомендує Євген Клопотенко.
Топ полуничних комбінацій від Євгена Клопотенка:
- Полуниця + сметана
- Полуниця + сир. Загорніть у листкове тісто та запечіть
- Полуниця + оливкова олія + свіжомелений перець + твердий витриманий сир
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