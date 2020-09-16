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Шоколадні трюфелі: простий рецепт цукерок всього з двох інгредієнтів

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Рецепт шоколадних трюфелів - фото 1
Рецепт шоколадних трюфелів

Як приготувати смачні шоколадні трюфелі вдома? Дуже просто, адже для цього не знадобиться ні багато часу, ні грошей. Блогерка-ласунка поділилась рецептом цих цукерок всього із двох інгредієнтів.

Є чимало солодощів, які можна приготувати вдома і без випікання. Одним із таких є шоколадні трюфелі, від яких навряд чи відмовляться і дорослі, і малі. Ці цукерки насправді не вимагають ні великої кількості зусиль, ні неймовірних складових. Секретом смаколика поділилась тіктокерка Одрі Саурус, яка регулярно публікує цікаві та прості рецепти.

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Але родзинкою цих трюфелів стало те, що їх можна зробити всього з двох інгредієнтів: згущеного молока (1 банка) та какао (1 склянка).

Шоколадні трюфелі: простий рецепт цукерок всього з двох інгредієнтів - фото 425778

Спосіб приготування:

  • Перелийте згущене молоко у невелику каструльку та варіть на маленькому вогні, постійно помішуючи.
  • Як тільки на поверхні почнуть з'являтись невеликі бульбашки, вимикайте плиту.
  • Перелийте гарячу масу в інший посуд та додайте до неї какао-порошок. рекомендуємо використовувати сито, щоб отримати однорідний смаколик.
  • Додавайте какао невеликими порціями постійно перемішуючи аж доти, доки маса не стане липкою та густою, як тісто для брауні.
  • Візьміть форму для випічки та вистеліть її харчовою плівкою. Посипте зверху невеликою кількістю какао-порошку та вилийте суміш у форму. Зверху також додати какао та акуратно накрити плівкою.
  • Поставте масу в холодильник мінімум на 2 години.
  • Опісля можна нарізати великим ножем отриману масу на невеликі квадратики. Власноруч їх можна перетворити у кульки та доповнити какао, кокосовою стружкою чи подрібненими горішками.
  • Смачного!
@audreysaurus

chocolate truffles with only TWO INGREDIENTS?! genius ##minitutorials ##learnontiktok

♬ acai bowls on huntington beach - Rook1e

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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