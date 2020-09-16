Шоколадні трюфелі: простий рецепт цукерок всього з двох інгредієнтів

Як приготувати смачні шоколадні трюфелі вдома? Дуже просто, адже для цього не знадобиться ні багато часу, ні грошей. Блогерка-ласунка поділилась рецептом цих цукерок всього із двох інгредієнтів.

Є чимало солодощів, які можна приготувати вдома і без випікання. Одним із таких є шоколадні трюфелі, від яких навряд чи відмовляться і дорослі, і малі. Ці цукерки насправді не вимагають ні великої кількості зусиль, ні неймовірних складових. Секретом смаколика поділилась тіктокерка Одрі Саурус, яка регулярно публікує цікаві та прості рецепти.

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Але родзинкою цих трюфелів стало те, що їх можна зробити всього з двох інгредієнтів: згущеного молока (1 банка) та какао (1 склянка).

Спосіб приготування:

Перелийте згущене молоко у невелику каструльку та варіть на маленькому вогні, постійно помішуючи.

Як тільки на поверхні почнуть з'являтись невеликі бульбашки, вимикайте плиту.

Перелийте гарячу масу в інший посуд та додайте до неї какао-порошок. рекомендуємо використовувати сито, щоб отримати однорідний смаколик.

Додавайте какао невеликими порціями постійно перемішуючи аж доти, доки маса не стане липкою та густою, як тісто для брауні.

Візьміть форму для випічки та вистеліть її харчовою плівкою. Посипте зверху невеликою кількістю какао-порошку та вилийте суміш у форму. Зверху також додати какао та акуратно накрити плівкою.

Поставте масу в холодильник мінімум на 2 години.

Опісля можна нарізати великим ножем отриману масу на невеликі квадратики. Власноруч їх можна перетворити у кульки та доповнити какао, кокосовою стружкою чи подрібненими горішками.

Смачного!

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