На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як зробити смачні домашні чіпси: рецепти з фото
-
- 131
Чіпси – популярний смаколик, який люблять і дорослі, і діти. Любителі хрумкої страви запросто можуть приготувати її самостійно у домашніх умовах. Як зробити домашні чіпси смачно і правильно розповідає Радіо МАКСИМУМ.
Якщо ви дуже любите чіпси, але розумієте, наскільки вони шкідливі для вашого здоров'я, не варто відмовляти собі у задоволенні: краще приготуйте корисні чіпси на своїй кухні.
Це смачно: Картопля фрі без шкоди для здоров'я: вагомі причини купити мультипіч
Домашні картопляні чіпси: класичний рецепт
Продукти:
- Картопля 3 шт.
- Сіль 0,5 ч. л.
- Суміш перців за смаком
- Олія для фритюру
Як приготувати:
- Картоплю очистити і вимити. Натерти картоплю на тертці з фігурним краєм. Ретельно промити в холодній воді. Обсушити скибочки картоплі: потрібно видалити всю вологу.
- У каструлі добре розігріти рафіновану рослинну олію. Невеликими порціями опускати чіпси в розігріту олію. Смажити до золотистої скоринки. Періодично помішувати.
- Виймати картопля з олії шумівкою. Посолити. Приправити. Домашні картопляні чіпси можна подавати. Смачного!
Як приготувати чіпси в домашніх умовах – дивіться відео онлайн:
Домашні сирні чіпси
Продукти:
- Cир 100 г
- Спеції
Як приготувати:
- Натираємо сир на дрібній тертці. Сковороду з товстим дном розігріваємо. На розпечену сковороду рівномірно викладаємо сирні чіпси тонким шаром, трохи зменшуємо температуру.
- Коли одна сторона підрум'яниться, акуратно перевертаємо чіпси на іншу сторону, за допомогою шпажки або лопатки. Потім знімаємо сирні чіпси зі сковороди і охолоджуємо.
- Домашні сирні чіпси можна їсти просто так або прикрашати ними будь-які страви; особливо добре сирні чіпси підходять до салатів.
Чіпси з лаваша: простий рецепт
Продукти:
- Лаваш тонкий 1 шт.
- Олія 20 г
- Орегано 1 г
- Перець червоний 1 г
- Спеції (на вибір) 1 г
- Зелень кропу 5 г
Як приготувати:
- Зробити соус. У тарілку налити рослинну або оливкову олію, додати за смаком орегано і червоний перець. Подрібнити кріп або будь-яку іншу зелень.
- Додати в миску свіжу зелень кропу, м'ясні спеції на вибір. Перемішати і змастити соусом лаваш. Розрізати лаваш на трикутнички. Запікати чіпси з лаваша в духовці при температурі 200 градусів протягом 1,5 хв. Домашні чіпси з лаваша готові!
Картопляні чіпси у мікрохвильовці
Продукти:
- Картопля 2-3 шт.
- Сіль 0,5 ч. л.
Як приготувати:
- Картоплю очистити, нарізати скибочками завтовшки 1-2 мм. Найкраще використовувати спеціальні шинкування. Тарілку мікрохвильовки застелити пекарським папером. Скибочки картоплі розкласти в один шар. Залишити на 3-5 хвилин.
- Підсушити скибочки картоплі у мікрохвильовці, 4 хвилини з потужністю 600. Готові чіпси пересипати сіллю або спеціями за смаком.
Як зробити чіпси в мікрохвильовці за 5 хвилин – дивіться відео онлайн:
Солодкі чіпси з лаваша
Продукти:
- Лаваш тонкий 1 лист
- Масло вершкове 50 г
- Цукор 2 ст. ложки
- Какао-порошок 1 ст. ложка
- Кориця мелена 1 ч. ложка
- Сіль за смаком
Як приготувати:
- Нарізаємо лаваш невеликими трикутниками. Розтоплюємо вершкове масло. Розкладаємо трикутники на пергамент (в один шар). Збризгуємо вершковим маслом.
- Змішуємо цукор, сіль, какао і корицю. Посипаємо сумішшю трикутники. Відправляємо у заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку на 5-10 хвилин. Солодкі чіпси з лаваша готові.
І ще: Як смачно і правильно приготувати домашні суші і роли
-
09:56Швеція у різні пори року з висоти пташиного польоту
-
09:33Названо найбезпечніше авто у світі
-
09:16Кайлі Дженнер похизувалась формами для календаря
-
08:57Рекорд: у підлітка забрали права через 49 хвилин після отримання
-
08:34Дощі та похолодання: погода 26 листопада в Україні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:17Фахівці назвали продукт, який захищає від атеросклерозу
-
07:56У Китаї змінився лідер продажів смартфонів
-
07:36Ці продукти допоможуть бути бадьорим протягом дня
-
07:17Названі найкращі й найгірші пісні для прослуховування в авто
-
00:15Оголошено переможця шоу Танці з зірками 2018: відео виступів
- 25 листопада
-
23:52Фінал шоу Танці з зірками 2 сезон - дивитися онлайн 25-11-2018
-
21:545G-версію Xiaomi Mi Mix 3 показали на фото
-
21:23В Японії створили робота-дитину
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
20:52Джаред Лето позбувся гідності заради нової ролі
-
20:20Фахівці назвали продукти, які руйнують зубну емаль
-
19:53McDonald's зробив версію VW Golf для любителів фастфуду
-
19:18Науковці вважають, що стрес може бути корисним, але є одна умова
-
18:54H&M запустили до Різдва святковий міні-серіал
-
18:21Це крах? Курс біткойна продовжив своє стрімке падіння
-
17:52Списки, які потрібно вести кожному
-
17:23Смартфон Huawei Mate 20 Pro пройшов випробування на міцність
-
17:00Дівчина тижня: гаряча каліфорнійська модель та зірка Instagram Мішель Матур
-
16:46Як виглядає безрамковий смартфон Xiaomi Redmi 7 Pro
-
08:34Дощі та похолодання: погода 26 листопада в Україні
-
00:15Оголошено переможця шоу Танці з зірками 2018: відео виступів
- 25 листопада
-
20:20Фахівці назвали продукти, які руйнують зубну емаль
-
17:00Дівчина тижня: гаряча каліфорнійська модель та зірка Instagram Мішель Матур
-
15:21Як зробити смачні домашні чіпси: рецепти з фото
-
13:45ТОП-5 серіалів, які можна подивитись за один день
-
12:00Спокусливість зашкалює: оголена Даша Астаф'єва та гаряча Леся Нікітюк
- 24 листопада
-
23:59Х-фактор 9: хто покинув шоу в першому прямому ефірі від 24-11-2018
-
19:25Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
16:53Учені розкрили просту таємницю щасливих пар
-
15:33Мокро і слизько: яку погоду очікувати у найближчі дні
-
12:31Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень листопада
-
09:31Мороз і сніг: погода 24 листопада в Україні
- 23 листопада
-
22:13Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
-
18:10У кліпі гурту KAZKA – Плакала знайшли помилку
-
16:20Х-фактор 9 сезон: усі учасники, які потрапили в прямі ефіри шоу
-
13:005 книг про круті пригоди, які ви прочитаєте на одному подиху
-
11:41DZIDZIO – Моя любов: новий романтичний кліп, який розчулить вас
-
09:00Чорна п'ятниця 2018: як не "купитися" на фейкові знижки в Україні
- 22 листопада
-
21:50Серіал Дві матері 24 серія: дивитися онлайн фінал стрічки 22-11-2018
-
18:00Чорна п'ятниця 2018 – гаджети, на яких можна суттєво зекономити
-
17:13Українець розкрив секрет популярної оптичної ілюзії
-
13:43SkyUp почав продаж квитків на внутрішні рейси: вартість квитків і напрямки
-
12:07Х-фактор 9: оголошені нові жорсткі правила у прямих ефірах
-
10:41Чорна п'ятниця 2018 в Україні: дата, коли буде масовий розпродаж