Як зробити смачні домашні чіпси: рецепти з фото

Чіпси – популярний смаколик, який люблять і дорослі, і діти. Любителі хрумкої страви запросто можуть приготувати її самостійно у домашніх умовах. Як зробити домашні чіпси смачно і правильно розповідає Радіо МАКСИМУМ.

Якщо ви дуже любите чіпси, але розумієте, наскільки вони шкідливі для вашого здоров'я, не варто відмовляти собі у задоволенні: краще приготуйте корисні чіпси на своїй кухні.

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Домашні картопляні чіпси: класичний рецепт

Продукти:

Картопля 3 шт.

Сіль 0,5 ч. л.

Суміш перців за смаком

Олія для фритюру

Домашні картопляні чіпси: класичний рецепт

Як приготувати:

Картоплю очистити і вимити. Натерти картоплю на тертці з фігурним краєм. Ретельно промити в холодній воді. Обсушити скибочки картоплі: потрібно видалити всю вологу. У каструлі добре розігріти рафіновану рослинну олію. Невеликими порціями опускати чіпси в розігріту олію. Смажити до золотистої скоринки. Періодично помішувати. Виймати картопля з олії шумівкою. Посолити. Приправити. Домашні картопляні чіпси можна подавати. Смачного!

Як приготувати чіпси в домашніх умовах – дивіться відео онлайн:

Домашні сирні чіпси

Продукти:

Cир 100 г

Спеції

Домашні сирні чіпси

Як приготувати:

Натираємо сир на дрібній тертці. Сковороду з товстим дном розігріваємо. На розпечену сковороду рівномірно викладаємо сирні чіпси тонким шаром, трохи зменшуємо температуру. Коли одна сторона підрум'яниться, акуратно перевертаємо чіпси на іншу сторону, за допомогою шпажки або лопатки. Потім знімаємо сирні чіпси зі сковороди і охолоджуємо. Домашні сирні чіпси можна їсти просто так або прикрашати ними будь-які страви; особливо добре сирні чіпси підходять до салатів.

Чіпси з лаваша: простий рецепт

Продукти:

Лаваш тонкий 1 шт.

Олія ​​20 г

Орегано 1 г

Перець червоний 1 г

Спеції (на вибір) 1 г

Зелень кропу 5 г

Чіпси з лаваша: простий рецепт

Як приготувати:

Зробити соус. У тарілку налити рослинну або оливкову олію, додати за смаком орегано і червоний перець. Подрібнити кріп або будь-яку іншу зелень. Додати в миску свіжу зелень кропу, м'ясні спеції на вибір. Перемішати і змастити соусом лаваш. Розрізати лаваш на трикутнички. Запікати чіпси з лаваша в духовці при температурі 200 градусів протягом 1,5 хв. Домашні чіпси з лаваша готові!

Картопляні чіпси у мікрохвильовці

Продукти:

Картопля 2-3 шт.

Сіль 0,5 ч. л.

Картопляні чіпси у мікрохвильовці

Як приготувати:

Картоплю очистити, нарізати скибочками завтовшки 1-2 мм. Найкраще використовувати спеціальні шинкування. Тарілку мікрохвильовки застелити пекарським папером. Скибочки картоплі розкласти в один шар. Залишити на 3-5 хвилин. Підсушити скибочки картоплі у мікрохвильовці, 4 хвилини з потужністю 600. Готові чіпси пересипати сіллю або спеціями за смаком.

Як зробити чіпси в мікрохвильовці за 5 хвилин – дивіться відео онлайн:

Солодкі чіпси з лаваша

Продукти:

Лаваш тонкий 1 лист

Масло вершкове 50 г

Цукор 2 ст. ложки

Какао-порошок 1 ст. ложка

Кориця мелена 1 ч. ложка

Сіль за смаком

Солодкі чіпси з лаваша

Як приготувати:

Нарізаємо лаваш невеликими трикутниками. Розтоплюємо вершкове масло. Розкладаємо трикутники на пергамент (в один шар). Збризгуємо вершковим маслом. Змішуємо цукор, сіль, какао і корицю. Посипаємо сумішшю трикутники. Відправляємо у заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку на 5-10 хвилин. Солодкі чіпси з лаваша готові.

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