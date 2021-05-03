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Як приготувати стейк з овочами на грилі: рецепт однієї з найпопулярніших страв
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Суддя кулінарного шоу МастеШеф Тетяна Литвинова поділилася рецептом найпопулярнішої страви не лише ресторанів світу, а й ледь не усіх пікніків. Ловіть поради з приготування стейка.
Так, за словами Тетяни Литвинової, готувати стейк можна і з червоного м'яса, і з птиці. Кулінарка ж показала спосіб приготування яловичини і індички. А ідеальний гарнір до цього – овочі на грилі.
До теми: Шеф-кухар розкрив секрет, як приготувати смачний і соковитий шашлик
Рецепт стейка з овочами на грилі
Інгредієнти для стейка
- Філе яловичини – 2 стейки;
- Філе індички – 2 стейки
- Оливкова олія – 1 чайна ложка;
- Спеції – суміш перців.
Овочі на грилі
- Картопля – 4 шт;
- Кабачок – 1 шт;
- Помідори Черрі – 1 гілочка;
- Спеції – суміш перців;
- Сіль – 1 чайна ложка;
- Оливкова олія – 1 столова ложка.
Спосіб приготування
- Наріжте стейк: робити це потрібно поперек волокна, гострим ножем і одним зрізом. Щоб він був круглий, зробіть смужку з фольги і обв'яжіть стейк по колу.
- Далі добре розігрійте сковороду. Перед приготуванням м'яса, промокніть стейк паперовою серветкою.
- На розігріту сковороду додайте кілька крапель олії (щоб скоринка була золотиста). Викладіть стейки і обсмажуйте м'ясо по 4 хвилини з кожної сторони.
- Після того, як м'ясо трохи присмажилося необхідно добре посипати спеціями, перцем, сіллю. Потім зніміть обмотку з фольги і досмажте кілька хвилин без фольги.
- Наріжте овочі колами, як міністейки, посипте спеціями і відправте на гриль.
- Після приготування перекладіть все на дощечку і подавайте.
Смачного!
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