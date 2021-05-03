Як приготувати стейк з овочами на грилі: рецепт однієї з найпопулярніших страв

Суддя кулінарного шоу МастеШеф Тетяна Литвинова поділилася рецептом найпопулярнішої страви не лише ресторанів світу, а й ледь не усіх пікніків. Ловіть поради з приготування стейка.

Так, за словами Тетяни Литвинової, готувати стейк можна і з червоного м'яса, і з птиці. Кулінарка ж показала спосіб приготування яловичини і індички. А ідеальний гарнір до цього – овочі на грилі.

До теми: Шеф-кухар розкрив секрет, як приготувати смачний і соковитий шашлик

Рецепт стейка з овочами на грилі

Інгредієнти для стейка

Філе яловичини – 2 стейки;

Філе індички – 2 стейки

Оливкова олія – 1 чайна ложка;

Спеції – суміш перців.

Овочі на грилі

Картопля – 4 шт;

Кабачок – 1 шт;

Помідори Черрі – 1 гілочка;

Спеції – суміш перців;

Сіль – 1 чайна ложка;

Оливкова олія – 1 столова ложка.

Спосіб приготування

Наріжте стейк: робити це потрібно поперек волокна, гострим ножем і одним зрізом. Щоб він був круглий, зробіть смужку з фольги і обв'яжіть стейк по колу. Далі добре розігрійте сковороду. Перед приготуванням м'яса, промокніть стейк паперовою серветкою. На розігріту сковороду додайте кілька крапель олії (щоб скоринка була золотиста). Викладіть стейки і обсмажуйте м'ясо по 4 хвилини з кожної сторони. Після того, як м'ясо трохи присмажилося необхідно добре посипати спеціями, перцем, сіллю. Потім зніміть обмотку з фольги і досмажте кілька хвилин без фольги. Наріжте овочі колами, як міністейки, посипте спеціями і відправте на гриль. Після приготування перекладіть все на дощечку і подавайте.

Смачного!

Читайте також: Філе риби з овочами: рецепт ідеального обіду за 30 хвилин