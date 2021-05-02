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Шеф-кухар розкрив секрет, як приготувати смачний і соковитий шашлик
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Уже упевнено можна відкривати сезон пікніків, тому варто знати, як не зіпсувати м'ясо. Шашлик може стати соковитими та смачним завдяки одній маленькій хитрості. Шеф-кухар популярного ресторану розповів, що м'ясо при маринуванні солити не потрібно. Краще це зробити безпосередньо перед запіканням.
Річ у тому, що сіль буде сприяти витягуванню з м'яса вологи. Через довге перебування у сольовому розчині, шашлик навіть з найкращого м'яса буде зіпсований. Фахівець також розкрив ще декілька хитрощів, які допоможуть приготувати дійсно смачний шашлик.
До теми: На яких дровах не варто смажити шашлик, аби не зіпсувати м'ясо
Важливо нарізати м'ясо правильно – тобто, поперек волокон. Кожен шматочок повинен бути товщиною у дві сірникові коробки (якщо з'єднати їх між собою плоскою стороною).
А ось в маринад не потрібно додавати багато кислих розмягчувачів – оцет, лимон, ананас та інші добавки. Особливо, якщо ви взяли молоде м'ясо. Шеф-кухар рекомендує додати кілька крапель бальзамічного оцту для пікантності.
Що стосується часу маринування, то не варто перетримувати м'ясо – від цього воно стане лише гіршим. В середньому тривалість становить 12 годин, максимум 20 (при температурі 2-4 градуси).
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