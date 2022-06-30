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Як приготувати справжній український квас: рецепт з буряку від Клопотенка

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Як приготувати справжній український квас: рецепт з буряку від Клопотенка - фото 1

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився незвичним рецептом квасу. Головний інгредієнт – буряк. Проте насправді це традиційний український напій. Рецепт легкий у приготуванні, тож спробуйте і ви!

Буряковий квас – це поживний ферментований напій. Його можна пити охолодженим, а також додавати в напій кубики льоду.

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"Я об'їздив усі регіони України та на "десерт" залишив Полтаву. Саме звідси я привіз рецепт ароматного й простого в приготуванні квасу. Квас можна не тільки пити, але й готувати на його основі смачні страви. Одна з таких – пісний борщ із "вушками" з тіста. До того ж як зазначають дієтологи, буряковий квас корисний для здоров'я", – прокоментував Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

  • 500 г буряка
  • 200 г цукру
  • вода
Як приготувати справжній український квас: рецепт з буряку від Клопотенка - фото 508566

Рецепт бурякового квасу:

  1. Візьміть 500 г буряка, вимийте й очистьте від шкірки, потім наріжте невеликими кубиками. Візьміть банку та засипте на 2/3 об'єму.
  2. У банку додайте 200 г цукру та залийте охолодженою кип'яченою водою так, щоб вона покрила буряк на 3-5 см.
  3. Банка не повинна бути повною, потрібно залишити місце для того, щоб квас бродив. Коли на поверхні з'являться бульбашки, це говорить про те, що процес бродіння пішов.
  4. Накрийте банку марлею, складеною в 4 рази шари та залиште в темному місці на 3-4 дні.
  5. Готовий квас зберігайте в холодильнику.

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