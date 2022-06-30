Як приготувати справжній український квас: рецепт з буряку від Клопотенка

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився незвичним рецептом квасу. Головний інгредієнт – буряк. Проте насправді це традиційний український напій. Рецепт легкий у приготуванні, тож спробуйте і ви!

Буряковий квас – це поживний ферментований напій. Його можна пити охолодженим, а також додавати в напій кубики льоду.

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"Я об'їздив усі регіони України та на "десерт" залишив Полтаву. Саме звідси я привіз рецепт ароматного й простого в приготуванні квасу. Квас можна не тільки пити, але й готувати на його основі смачні страви. Одна з таких – пісний борщ із "вушками" з тіста. До того ж як зазначають дієтологи, буряковий квас корисний для здоров'я", – прокоментував Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

500 г буряка

200 г цукру

вода

Рецепт бурякового квасу:

Візьміть 500 г буряка, вимийте й очистьте від шкірки, потім наріжте невеликими кубиками. Візьміть банку та засипте на 2/3 об'єму. У банку додайте 200 г цукру та залийте охолодженою кип'яченою водою так, щоб вона покрила буряк на 3-5 см. Банка не повинна бути повною, потрібно залишити місце для того, щоб квас бродив. Коли на поверхні з'являться бульбашки, це говорить про те, що процес бродіння пішов. Накрийте банку марлею, складеною в 4 рази шари та залиште в темному місці на 3-4 дні. Готовий квас зберігайте в холодильнику.

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