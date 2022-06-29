Як приготувати ідеальний лимонад: простий рецепт від Клопотенка

Популярний український кулінар Євген Клопотенко розповів, як приготувати лимонад з чебрецем. Цей легкий рецепт до снаги будь-кому. Тож спробуйте і ви!

Зі смаком домашнього лимонаду і користю не зрівняється жоден магазинний газований напій. Якщо ви думаєте, що приготувати його в домашніх умовах дуже складно, то Євген Клопотенко спробує вас переконати.

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"Всього десять хвилин і смачний освіжний напій буде готовий. Є безліч варіантів – з м'ятою, базиліком або тархуном, але я пропоную приготувати лимонад з чебрецем. Він має дуже цікавий тонкий смак і чудово втамовує спрагу", – коментує шеф-кухар.

Інгредієнти:

Лимон – 2 шт (і половинка лимона для подачі)

Цукор –120-150 г

Пучок чебрецю (невеликий) – 1 шт

Газована столова вода – 1 л

Рецепт лимонаду з чебрецем:

Лимони добре помийте і поріжте кружечками. Викладіть їх в невелику каструлю, додайте 100-150 мл води, щоб повністю покрити лимони та цукор. Перемішайте і додайте гілочки чебрецю. Поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння, зменште вогонь до мінімуму і варіть протягом 5 хвилин. Зніміть з вогню, дайте охолонути та процідіть в лимонадницю або звичайну банку. Долийте газовану воду, додайте гілочки чебрецю і часточки свіжого лимона для прикраси. Охолодіть або додайте шматочки льоду.

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