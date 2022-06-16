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Просто, смачно й ароматно: ще одна ідея, як приготувати молоду картоплю
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На полицях українських маркетів та на ринках уже давно з'явилася молода картопля. Тож не упустіть сезон і встигніть посмакувати нею сповна. А для цього ми з вами ділимося простим, але водночас смачним рецептом молодої картоплі.
Так, варіантів приготувати молоду картоплю – безліч. І в кожного є свій улюблений. Ми ж сьогодні зупинимося на одному з класичних і водночас ароматних рецептів, яким поділився в Instagram фуд-блогерка Дарія Вістівська.
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Як смачно приготувати молоду картоплю
Інгредієнти:
- картопля молода (дрібненька);
- цибуля – 1 середня штука;
- сметана домашня (або 20%) – 50-7- грамів;
- часник – 4-5 зубчиків;
- кріп – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Поставте відварювати молоду картоплю.
- Тим часом дрібно наріжте цибулю та відправте у сковорідку смажитися.
- Через 2-3 хвилини додайте до неї сметану, приправте улюбленими спеціями та тушіть усе разом ще 2 хвилини.
- Коли картопля буде готова, злийте з неї воду, додайте приготовлену засмажку, кріп та вичавлений часник. Посоліть до смаку та усе перемішайте.
Смачного!
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