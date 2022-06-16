Просто, смачно й ароматно: ще одна ідея, як приготувати молоду картоплю

На полицях українських маркетів та на ринках уже давно з'явилася молода картопля. Тож не упустіть сезон і встигніть посмакувати нею сповна. А для цього ми з вами ділимося простим, але водночас смачним рецептом молодої картоплі.

Так, варіантів приготувати молоду картоплю – безліч. І в кожного є свій улюблений. Ми ж сьогодні зупинимося на одному з класичних і водночас ароматних рецептів, яким поділився в Instagram фуд-блогерка Дарія Вістівська.

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Як смачно приготувати молоду картоплю

Інгредієнти:

картопля молода (дрібненька);

цибуля – 1 середня штука;

сметана домашня (або 20%) – 50-7- грамів;

часник – 4-5 зубчиків;

кріп – на ваш смак.



Спосіб приготування:

Поставте відварювати молоду картоплю. Тим часом дрібно наріжте цибулю та відправте у сковорідку смажитися. Через 2-3 хвилини додайте до неї сметану, приправте улюбленими спеціями та тушіть усе разом ще 2 хвилини. Коли картопля буде готова, злийте з неї воду, додайте приготовлену засмажку, кріп та вичавлений часник. Посоліть до смаку та усе перемішайте.



Смачного!

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