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Як приготувати соус з овочів за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

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Соус від Ектора - фото 1
Соус від Ектора

Урізноманітнити овочеві страви, м'ясо або яйця можна за допомогою соусу. Спробуйте приготувати класичний овочевий соус ХОГАО за рецептом популярного шеф-кухаря і ресторатора Ектора Хіменеса-Браво.

Інгредієнти: 50 г болгарського перцю, 100 г зеленої цибулі, 100 г ріпчастої цибулі, 1 ч.л. соняшникової олії, 200 г помідорів, 1 ч. л. томатної пасти, 1 зубчик часнику.

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Як приготувати соус:

  1. Ретельно помити помідор, бланшувати в окропі і потім зняти шкірку. Нарізати помідор дрібними кубиками.
  2. Далі почистити цибулю, дрібно нарізати і перекласти в миску. Зелену цибулю помити, просушити паперовим рушником і нарізати. Часник очистити від лушпиння та дрібно порізати.
  3. Потім помити болгарський перець, видалити серединку і зернятка і нарізати дрібними кубиками. З'єднати всі порізані інгредієнти в мисці і перемішати. Посолити і додати олію.
  4. Тепер слід на розігрітій сковороді підсмажити всі інгредієнти, крім томатної пасти, на середньому вогні. Коли овочі стануть злегка м'якими, додати томатну пасту і смажити соус ще три хвилини.
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Соус / smachno.24tv

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Джерело: youtube
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