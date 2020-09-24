Горішки зі згущеним молоком як у дитинстві: рецепт з фото

Печиво Горішки зі згущеним молоком – одні з найпопулярніших і найулюбленіших дитячих ласощів. Та й рідко хто з дорослих відмовиться від такого смаколика! Рецепт приготування печива Горішки зі згущиком знайдете далі.

Для приготування Горішків нам знадобиться: яйця 2 шт, вершкове масло або маргарин 350 г (250 в тісто, інше в крем), цукор 0,5 скл, борошно 600 г, сода 0,5 ч.л. (без верху), оцет або лимонний сік 0,5 ч.л., сіль 1 щіпка, згущене молоко варене 450 г.

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Як приготувати печиво Горішки зі згущеним молоком:

Збиваємо яйця з цукром. Масло розтоплюємо. Можна використовувати масло кімнатної температури. Змішуємо яйця з розтопленим маслом, додаємо трохи борошна і соду, гашену оцтом. Розмішуємо і підсипаємо ще борошно. У нас має вийти м'яке і еластичне тісто. Не круте! Форму для випічки горішків нагріваємо на плиті, змащуємо осередки для шкарлупок маслом. Відщипуємо невеликі шматочки тіста і укладаємо в форму. Закриваємо форму і випікаємо шкарлупки на плиті. Випікати можна і на газовій і на електричній плиті. Готові шкарлупки очищаємо від зайвого тесті. Можна начиняти горішки просто згущеним молоком, а можна змішати згущене молоко з маслом. Заповнюємо шкарлупки згущеним молоком і склеюємо. Можна покласти всередину горішка шматочки будь-яких горіхів.

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