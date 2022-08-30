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Як приготувати смачну аджику вдома: рецепт універсального соусу від Тетяни Литвинової

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Рецепт аджики на зиму - фото 1
Рецепт аджики на зиму / fermilon

Сезон томатів у розпалі, тож саме час готувати аджику, яка є однією з найпопулярніших заготовок на зиму. Цей соус можна додавати до багатьох страв, а готується він досить швидко. Ловіть швидкий й смачний рецепт у свою скарбничку.

Кулінарний експерт, телеведуча та рестораторка Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати витончену абхазьку аджику, яка смакує ледь не з кожною стравою. Рецептом вона поділилася на своєму каналі у YouTube, і його з легкістю та швидко можна повторити без зайвих зусиль.

До теми: Аджика на зиму: 7 смачних рецептів закрутки з яблуками, перцем та іншим

Покроковий рецепт аджики

Інгредієнти:
  • Помідори – 2,5 кг;
  • Перець солодкий – 750 г;
  • Перець гострий – 20 г;
  • Часник – 60 г;
  • Сіль – 1,5 ст. л.;
  • Цукор – 1,5 ст. л.;
  • Олія – ​​100 мл;
  • Коріандр – 0,5 ч. л.
Спосіб приготування:
  1. Почистіть помідори від шкірки та відправте їх у м'ясорубку. Потім поставте перемелені помідори варити з рафінованою олією, поки об'єм не зменшиться у два рази. Це займає приблизно годину.
  2. Тим часом подрібніть у м'ясорубці солодкий і гострий перець. Та покладіть їх теж варити на 20 хвилин.
  3. Подрібніть часник і також відправте його у каструлю.
  4. Коли усі інгредієнти уже будуть варитися разом у каструлі, додайте сіль, цукор і коріандр.

Важливо! Закривайте готову аджику у стерилізованих банках.

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