Аджика з яблуками та перцем: простий рецепт смачної закуски та соусу

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати аджику з яблуками та перцем на зиму. Спробуйте і ви цю смачну закуску!

Аджику можна використовувати як соус до м'ясних страв або ж смакуйте її як холодну закуску. Цей рецепт аджики доволі пікантний, але ви можете контролювати та регулювати гостроту.

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Інгредієнти на 7 л аджики:

5 кг томатів

1 кг яблук сорту Антонівка (чи інших кисло-солодких)

1 кг моркви

1 кг солодкого перцю

5 гострих перчин

300 г часнику

2 склянки цукру

1 склянка оцту

3 ст. л. солі

Рецепт аджики з яблуками та перцем:

Ретельно помийте 5 кг томатів, по 1 кг яблук, моркви та солодкого перцю. Наріжте великими шматками, аби зручно було викладати у м'ясорубку. Перекрутіть всі овочі та фрукти через м'ясорубку та викладіть у велику каструлю. Варіть аджику на невеликому вогні протягом 1 години 40 хвилин, періодично помішуючи. Тим часом помийте 5 гострих перчин, розріжте вздовж та видаліть насіння. Очистьте від лушпиння 300 г часнику. Перекрутіть перець із часником через м'ясорубку. Коли аджика провариться потрібну кількість часу, додайте у каструлю перекручений часник із перцем. Всипте 2 склянки цукру та 3 ст. л. солі. Варіть під закритою кришкою ще 40 хвилин. Наприкінці влийте 1 склянку оцту та ретельно перемішайте. Тут можливі варіанти – оцет підійде як звичайний, так і яблучний. Розлийте аджику у стерилізовані банки, закрутіть кришками та дайте охолонути. Після цього зберігайте у прохолодному місці.

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