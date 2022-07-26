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Аджика з яблуками та перцем: простий рецепт смачної закуски та соусу

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Аджика з яблуками та перцем: простий рецепт смачної закуски та соусу - фото 1

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати аджику з яблуками та перцем на зиму. Спробуйте і ви цю смачну закуску!

Аджику можна використовувати як соус до м'ясних страв або ж смакуйте її як холодну закуску. Цей рецепт аджики доволі пікантний, але ви можете контролювати та регулювати гостроту.

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Інгредієнти на 7 л аджики:

  • 5 кг томатів
  • 1 кг яблук сорту Антонівка (чи інших кисло-солодких)
  • 1 кг моркви
  • 1 кг солодкого перцю
  • 5 гострих перчин
  • 300 г часнику
  • 2 склянки цукру
  • 1 склянка оцту
  • 3 ст. л. солі
Аджика з яблуками та перцем: простий рецепт смачної закуски та соусу - фото 510304

Рецепт аджики з яблуками та перцем:

  1. Ретельно помийте 5 кг томатів, по 1 кг яблук, моркви та солодкого перцю. Наріжте великими шматками, аби зручно було викладати у м'ясорубку.
  2. Перекрутіть всі овочі та фрукти через м'ясорубку та викладіть у велику каструлю. Варіть аджику на невеликому вогні протягом 1 години 40 хвилин, періодично помішуючи.
  3. Тим часом помийте 5 гострих перчин, розріжте вздовж та видаліть насіння. Очистьте від лушпиння 300 г часнику. Перекрутіть перець із часником через м'ясорубку.
  4. Коли аджика провариться потрібну кількість часу, додайте у каструлю перекручений часник із перцем. Всипте 2 склянки цукру та 3 ст. л. солі. Варіть під закритою кришкою ще 40 хвилин.
  5. Наприкінці влийте 1 склянку оцту та ретельно перемішайте. Тут можливі варіанти – оцет підійде як звичайний, так і яблучний. Розлийте аджику у стерилізовані банки, закрутіть кришками та дайте охолонути. Після цього зберігайте у прохолодному місці.

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