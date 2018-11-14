Як приготувати смачний крем-суп: вагомі причини купити стаціонарний блендер

Якщо ви обожнюєте крем-супи, готуєте корисні смузі та молочні коктейлі – стаціонарний блендер ідеально підійде для вас. Але як обрати ідеальний блендер, щоб він не простоював у шафі? Радіо МАКСИМУМ розповість, на що звернути увагу та як обрати найкращий стаціонарний блендер.

Для початку слід чітко визначити, що ви будете готувати та чи потрібен для цього саме стаціонарний блендер. Одразу ж зазначимо, що більшість моделей не підходять для того, щоб подрібнювати овочі/фрукти/горіхи. Однак, якщо мова йде про приготування чогось рідкого – стаціонарний блендер буде найкращим варіантом.

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Основна відмінність між ручним блендером полягає в тому, що вам не потрібно докладати зусиль для того, щоб подрібнювати продукти. Завантажуєте їх у чашу, вмикаєте та очікуєте. Ручний же блендер передбачає постійне натискання кнопки для того, щоб він працював. Крім того він не призначений для тривалого часу роботи, адже мотор не має системи охолодження.

На що ж тоді звернути увагу перед покупкою, щоб обрати стаціонарний блендер, який впорається з поставленими вами задачами?

Потужність

Це один із головних критеріїв відбору блендерів. Саме від потужності буде залежати швидкість подрібнення, а також його інтенсивність. Також варто пам'ятати, що чим потужніший блендер, тим твердіші продукти можна до нього класти, щоб отримати бажаний результат. До прикладу, моделі, які не можуть похвалитися пристойною потужністю, не впораються з горіхами, льодом і кавою. Так, деякі стаціонарні блендери можуть молоти каву, але для цього потрібна окрема чаша.

Потужність блендера впливає на те, що в ньому можна подрібнити

До 300 Вт потужності . Такі моделі використовуються для приготування молочних коктейлів, а також збивання та подрібнення м'яких продуктів. Якщо вас цікавлять супи-пюре, то є ймовірність, що він з цією задачею не впорається.

. Такі моделі використовуються для приготування молочних коктейлів, а також збивання та подрібнення м'яких продуктів. Якщо вас цікавлять супи-пюре, то є ймовірність, що він з цією задачею не впорається. До 600 Вт потужності. Така потужність оптимальна для побутового використання. Такий блендер зможе подрібнювати м'які та помірно тверді продукти (овочі та фрукти).

Така потужність оптимальна для побутового використання. Такий блендер зможе подрібнювати м'які та помірно тверді продукти (овочі та фрукти). До 1000 Вт потужності. З такою потужністю блендери можуть подрібнювати і горіхи, і каву, і сухофрукти. Також за допомогою таких пристроїв можна сміливо колоти лід для приготування коктейлів.

З такою потужністю блендери можуть подрібнювати і горіхи, і каву, і сухофрукти. Також за допомогою таких пристроїв можна сміливо колоти лід для приготування коктейлів. Понад 1000 Вт потужності. Такі блендери належать до практично професійних, адже вони можуть швидко та якісно подрібнити великі об'єми продуктів. У такому пристрої можна не лише зробити коктейль, крем-суп, а й зробити тісто для млинців або печінкового торта.

Визначилися з потужністю – йдемо далі!

Об'єм і матеріал чаші

Стаціонарний блендер – це комплект з блоку мотора та чаші, в якій, безпосередньо, готуються продукти. Об'єми чаші можуть бути різними: від 400 мл до 2 літрів. Утім заповнювати її не варто до країв. Для того, щоб не було протікання – завантажуйте блендер на 4/5. До прикладу, літрову чашу заповнюємо до 800 мл, щоб залишився простір. Чому важливо звернути увагу на об'єм? А тому, що ви зможете за один раз приготувати більше. Усе вельми просто.

Ідеальний варіант – блендер зі скляною чашею

Матеріал чаші також має значення. На ринку можна знайти блендери з пластиковими, скляними та навіть металевими чашами. Краще віддати перевагу саме скляній чаші, адже вона не міняє свій колір при використанні та не вбирає запахи. Але не варто забувати, що перепади температури – злий ворог таких місткостей. Якщо ви готували гарячий крем-суп, і вирішили одразу ж помити чашу – будьте готові, що вона може тріснути. Тому ми наполегливо рекомендуємо почекати, поки чаша охолоне та зайнятися миттям.

Комплектація

Цей критерій не менш важливий, адже ви зможете обрати пристрій, який підійде для всієї родини. Крім чаші, в якій подрібнюються продукти, блендер може постачатися з іншими місткостями для приготування. До прикладу, для подрібнення горіхів і зелені виробники передбачають окрему маленьку чашу. Для фанатів здорового харчування передбачені моделі, які постачаються зі спортивними пляшечками. Приготували корисний смузі – залили у пляшку та взяли з собою на тренування. Також є моделі, які поєднують в собі і блендер, і пароварку. Такий гаджет ідеально підійде для молодих батьків, які готують корисні супчики для своїх малят. Спочатку готуємо на пару продукти, а потім подрібнюємо їх до стану супу-пюре. Зручно та швидко.

Ціна

Стаціонарний блендер можна купити як за кілька сотень гривень, так і за кілька тисяч. Який ідеально підійде для вас, звичайно ж обирати саме вам! А ми вам покажемо популярні моделі, які варті уваги.

Огляд найкращих моделей стаціонарних блендерів

Saturn ST-FP9087

Бюджетна модель зі скляною чашею, яка підійде для тих, хто готує смузі та молочні коктейлі. Однак, чаша тут виготовлена не з надзвичайно міцного скла, тому варто пам'ятати, що будь-який перепад температури може стати причиною її розбиття.

Saturn ST-FP9087 / Hotline

Технічні характеристики:

потужність: 300 Вт

об'єм чаші: 1 літр

матеріал чаші: скло

додатково: ситко для смузі

Вартість: 509 гривень.

Philips Daily Collection HR2103/00

Добротний середнячок від A-бренду, який ідеально підійде для щоденного використання. Також у ньому можна готувати соуси.

Philips Daily Collection HR2103/00 / Philips

Технічні характеристики:

потужність: 400 Вт

об'єм чаші: 1,5 літра

матеріал чаші: пластик

додатково: ситко для смузі, чаша для подрібнення

Вартість: 1399 гривень.

Philips Avance Collection HR3652/00

Потужний стаціонарний блендер, який ідеально підійде для приготування на щодень для великої сім'ї. Потужність, ножі та об'єм чаші дозволять робити більше за менший проміжок часу.

Philips Avance Collection HR3652/00 / TechNuovo

Технічні характеристики:

потужність: 1400 Вт

об'єм чаші: 2 літри

матеріал чаші: скло

додатково: кількість обертів ножів – 35 тисяч на хвилину

Вартість: 4199 гривень.

Якщо ви визначилися з блендером – ловіть рецепт надзвичайно смачного крем-супу з гарбуза.

Гарбузовий крем-суп з беконом і горіхами

Інгредієнти:

500 г гарбуза

1 морквина

1 цибулина

1 зубчик часнику

70 г волоських горіхів

100 г бекону

40 г вершкового масла

50 мл вершків

100 мл сухого білого вина

300 мл води

мелена паприка за смаком

мелений білий перець за смаком

сіль за смаком

Крем-суп з гарбуза з беконом і горіхами / Marie Claire

Рецепт приготування гарбузового крем-супу з беконом і горіхами:

Гарбуз чистимо від шкірки і насіння. Ріжемо великими кубиками. Моркву також поріжте кубиками. Подрібніть цибулю та часник. Бекон поріжте маленькими шматочками. Волоські горіхи злегка обсушіть, очистіть від шкірки і дрібно порубайте. Обсмажте цибулю з часником в сотейнику в розігрітому вершковому маслі 5 хвилин, потім закиньте туди гарбуз з морквою, перемішайте і готуйте на сильному вогні під кришкою, періодично помішуючи, 5 хвилин. Додайте до овочів вино і готуйте ще 5 хвилин. Потім додайте воду, доведіть до кипіння і варіть ще 5 хвилин. Обсмажте бекон на сковороді до утворення жиру, додай до нього горіхи і готуйте, помішуючи, на середньому вогні 3-5 хвилин. Блендером подрібніть гарбузовий суп у пюре. Додайте вершки, сіль та спеції. Знову поверніть суп на вогонь, доведіть до кипіння, але не кип'ятіть. У гарячий гарбузовий суп-пюре додайте бекон і горіхи, перемішайте та подавайте на стіл. Смачного!

Складність приготування (5/10), витрачений час 60 хвилин.

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