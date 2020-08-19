На яких дровах не варто смажити шашлик, аби не зіпсувати м'ясо

Фахівці розповіли, дрова з яких дерев категорично не підходять для приготування шашлику. Адже м'ясо легко зіпсувати неправильним вугіллям.

Навіть якщо ви взяли найкраще м'ясо, правильно його замаринували, поганим вугіллям можна просто зіпсувати шашлик, настрій і довгоочікуваний відпочинок. Причому тип деревини безпосередньо залежить від розміру вашого мангала.

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Так, для великого і глибокого мангала на велику кількість шампурів підійде тверда деревина. Це береза, дуб, граб. З цих дров виходить довго тліюче деревне вугілля, яке дає багато жару. Варто враховувати, що на дубі шашлик може бути сухуватим через велику віддачу тепла. Якщо ви готуєте на дровах цього дерева, постійно стежте за м'ясом.

Фруктові дерева середньої твердості (абрикос, яблуня, вишня) краще використовувати для меншого мангала.У великому мангалі на них теж можна смажити. Але дров знадобиться трохи більше і на їхньому вугіллі м'ясо буде довше готуватися.

До порід середньої твердості відносяться й хвойні дерева. Але експерти категорично не рекомендують смажити шашлик на них. Справа смолі, яка в них міститься і при згорянні може осідати на м'ясі, що зіпсує його смак.

М'які види деревини (вільха і осика) добре і швидко горять, при цьому залишаючи мало золи, а жару після прогорання від цих порід не дуже багато. Такі дрова рекомендується використовувати в маленьких і низьких мангалах для приготування невеликої кількості м'яса.

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