На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
На яких дровах не варто смажити шашлик, аби не зіпсувати м'ясо
-
- 39
Фахівці розповіли, дрова з яких дерев категорично не підходять для приготування шашлику. Адже м'ясо легко зіпсувати неправильним вугіллям.
Навіть якщо ви взяли найкраще м'ясо, правильно його замаринували, поганим вугіллям можна просто зіпсувати шашлик, настрій і довгоочікуваний відпочинок. Причому тип деревини безпосередньо залежить від розміру вашого мангала.
І ще: Як приготувати ідеальні домашні котлети
Так, для великого і глибокого мангала на велику кількість шампурів підійде тверда деревина. Це береза, дуб, граб. З цих дров виходить довго тліюче деревне вугілля, яке дає багато жару. Варто враховувати, що на дубі шашлик може бути сухуватим через велику віддачу тепла. Якщо ви готуєте на дровах цього дерева, постійно стежте за м'ясом.
Фруктові дерева середньої твердості (абрикос, яблуня, вишня) краще використовувати для меншого мангала.У великому мангалі на них теж можна смажити. Але дров знадобиться трохи більше і на їхньому вугіллі м'ясо буде довше готуватися.
До порід середньої твердості відносяться й хвойні дерева. Але експерти категорично не рекомендують смажити шашлик на них. Справа смолі, яка в них міститься і при згорянні може осідати на м'ясі, що зіпсує його смак.
М'які види деревини (вільха і осика) добре і швидко горять, при цьому залишаючи мало золи, а жару після прогорання від цих порід не дуже багато. Такі дрова рекомендується використовувати в маленьких і низьких мангалах для приготування невеликої кількості м'яса.
Читайте також: Готуємо ідеальну смажену картоплю: 8 порад
-
13:59Ілон Маск показав, як спіймали обтічник ракети посеред океану: відео
-
13:44У ВООЗ розповіли, хто сприяє поширенню коронавірусу у світі
-
13:27Фахівці розповіли, фрукти й овочі якого кольору підвищують чоловічу силу
-
13:16Найкрасивіша дівчина світу оголилась серед квітів (18+)
-
12:54На яких дровах не варто смажити шашлик, аби не зіпсувати м'ясо
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
12:32Які прості продукти прискорюють метаболізм
-
12:16У Google Maps додали масштабне оновлення, яке дозволяє бачити ландшафт місцевості
-
11:57Героям: Без Обмежень і Ко випустили потужну пісню українською та білоруською
-
11:31У Німеччині стартували морські круїзи в нікуди
-
11:07З Яблучним Спасом 2020! Красиві привітання на свято Спаса у прозі
-
10:54Фінські вчені назвали продукти, які допомагають боротися з похміллям
-
10:20Науковцям вдалося створити смачний і водночас корисний шоколад: секрет формули
-
09:47Каньє Вест хоче запустити християнську версію TikTok – JesusTok: перші відеомеми
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:11Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 19 серпня
-
08:50У NASA зафіксували два одночасних світлових явища над Аляскою: вражаюче фото
-
08:24Як має виглядати корисний сніданок: просте правило
-
07:55Альтернатива яєчні: рецепт простого, ситного та смачного сніданку
-
07:32Hyundai показали новий шикарний кросовер Tucson
-
07:16Погода в Україні на Яблучний Спас: прогноз на 19 серпня
-
07:00Яблучний Спас 2020: що можна і не можна робити у Преображення Господнє
- 18 серпня
-
21:54Зоряні лінюхи: три найлінивіші знаки Зодіаку
-
21:1619 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Учені виявили користь ревнощів для дружби
-
11:57Героям: Без Обмежень і Ко випустили потужну пісню українською та білоруською
-
09:11Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 19 серпня
-
07:00Яблучний Спас 2020: що можна і не можна робити у Преображення Господнє
- 18 серпня
-
21:1619 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:25Названо ТОП 10 найпопулярніших українських блогерів у TikTok: які відео вони постять
-
18:11Гороскоп на 19 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:31Смачне варення з лохини на зиму: найкращі рецепти приготування
-
13:33Без клубної символіки та абонементів: ультрас Динамо оголосили бойкот
-
11:00Беру на себе відповідальність: тренер Шахтаря прокоментував провал у півфіналі ЛЄ
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 серпня
-
07:17Погода в Україні 18 серпня: посилення спеки та грози
- 17 серпня
-
23:59ІНТЕР ▶ ШАХТАР: відео голів, рахунок та огляд шокуючого півфіналу Ліги Європи
-
21:40ІНТЕР ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись півфінальний матч Ліги Європи 2020
-
21:1518 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:17Гороскоп на 18 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:00Музика білоруських протестів: плейлист потужних пісень, які вразять до мурах і вас
-
12:25Нові карантинні зони в Україні з 17 серпня: де і які обмеження запрацювали
-
10:31Згадуючи Добряка: 25 цитат Кузьми Скрябіна, які не залишать вас байдужими
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 серпня
- 16 серпня
-
21:51ТОП-10 найдорожчих брендів пива: інфографіка
-
19:23Дівчина тижня: вибухова альтернативна модель Нікі Робінсон, яка схожа на лісову фею (18+)
-
17:55Які чоловічі шорти вибирати на літо: 15 базових моделей для міста
-
15:19Ці знаки Зодіаку найбільш вразливі
-
12:43Як приготувати томатну пасту вдома
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 серпня