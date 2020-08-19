Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин Білорусь

Як правильно їсти насіння соняшника: це відео переверне ваш світ

  • 11
Рецепт насіння соняшника - фото 1
Рецепт насіння соняшника

Експерти показали, як правильно і смачно їсти насіння соняшника, але про такий варіант майже ніхто і не підозрював. Рекомендуємо спробувати!

Американська компанія з продажу насіння Baker Creek Heirloom Seed Company опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Facebook несподіваний рецепт з приготування насіння соняшника, який зламав світ людей. Річ у тому, що всі звикли їсти вже дозріле та підсмажене насіння, але сонях можна приготувати і по-іншому.

І ще: Альтернатива яєчні: рецепт простого, ситного та смачного сніданку

Починається інструкція з того, що голівку соняшника з незрілим насінням чистять від квітів, натирають олією, а тоді кладуть на криль. Ще 5 хвилин під каструлею, а тоді "страва" відправляється на сервірування маслом з томатами і базиліком. Виявилось, що сонях можна їсти, як кукурудзу, і це справжній шок для мережі. тому не дивно, що такий рецепт зібрав понад 1,4 млн переглядів за короткий час.

Читайте також: Рецепт сливового пирога від The New York Times, який уже став легендарним

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Які чоловічі шорти вибирати на літо: 15 базових моделей для міста
  • 16 серпня, 17:55
  • 315
Привітання з Днем Незалежності України 2020 у віршах, смс, прозі і картинках
  • Вчора, 16:00
  • 17253
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2479141
Загрузка...
Новини