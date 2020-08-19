Як правильно їсти насіння соняшника: це відео переверне ваш світ

Експерти показали, як правильно і смачно їсти насіння соняшника, але про такий варіант майже ніхто і не підозрював. Рекомендуємо спробувати!

Американська компанія з продажу насіння Baker Creek Heirloom Seed Company опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Facebook несподіваний рецепт з приготування насіння соняшника, який зламав світ людей. Річ у тому, що всі звикли їсти вже дозріле та підсмажене насіння, але сонях можна приготувати і по-іншому.

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Починається інструкція з того, що голівку соняшника з незрілим насінням чистять від квітів, натирають олією, а тоді кладуть на криль. Ще 5 хвилин під каструлею, а тоді "страва" відправляється на сервірування маслом з томатами і базиліком. Виявилось, що сонях можна їсти, як кукурудзу, і це справжній шок для мережі. тому не дивно, що такий рецепт зібрав понад 1,4 млн переглядів за короткий час.

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