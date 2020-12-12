Як приготувати різдвяний домашній глінтвейн: класичний рецепт

Зараз ви дізнаєтеся, як зробити глінтвейн в домашніх умовах. Класичний рецепт дуже простий, але в процесі приготування потрібно пам'ятати про декілька нюансів.

Нам знадобиться:

червоне вино 750 мл;

вода 100 мл;

цукор 1 столова ложка;

тертий мускатний горіх 1 щіпка;

мелений імбир 1 чайна ложка;

гвоздика 5 бутонів;

кориця 1 паличка (або пів чайної ложки меленої).

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Для приготування глінтвейну добре підходять червоні столові, сухі, солодкі і напівсолодкі вина середнього цінового діапазону. Наприклад, Мерло, Каберне, Кагор, Кіндзмарауллі, Хванчкара тощо. Від кріплених вин краще відмовитися.

Як приготувати домашній глінтвейн:

Змішати в каструлі спеції і додати воду. Довести суміш до кипіння, зняти з вогню. Настоювати 10 хвилин. Процідити відвар через сито або марлю. Додати в каструлю вино, відвар спецій і цукор. Нагріти на повільному вогні до 65-70 ° C. Глінтвейн не можна доводити до кипіння. При появі пари і перших бульбашок напій треба зняти з вогню. Накрити кришкою і дати настоятися 5-10 хвилин. Подавати гарячим у високих прозорих склянках або керамічних чашках, які утримують тепло.

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