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Як приготувати домашні еклери з шоколадним кремом

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Домашні еклери - фото 1
Домашні еклери / pikabu

Щоб приготувати смачні еклери доведеться трішечки попрацювати. Найніжніші еклери з шоколадним кремом і глазур'ю – це неймовірно смачно!

Інгредієнти:

  • Вода 125 г
  • Сіль
  • Масло вершкове 60 г
  • Борошно 75 г
  • Яйця 3 шт.
  • Молоко 125 г
  • Цукор 25 г
  • Крохмаль 1 ст. ложка
  • Шоколад гіркий 50 г
  • Шоколадна помадка 140 г

Як приготувати смачні еклери:

  1. Влийте в сотейник воду, додайте вершкове масло і сіль. Поставте на вогонь, гріємо поки масло повністю не розтопиться. Одне яйце розбийте в окрему ємність. Ще два яйця вбийте в іншу і перемішайте.
  2. В сотейник всипте борошно і перемішайте. Маса швидко схопиться і перетвориться на круглу кулю. Отриманий шар тіста трохи підсушіть в сотейнику, потім зніміть з вогню, додайте одне яйце. Перемішуючи лопаткою, додайте два інших яйця. Мішайте тісто до отримання однорідної густої, м'якої і пластичної консистенції. За необхідності, додайте ще одне яйце. Отримане тісто поміщаємо в кондитерський мішок.
  3. Деко змастіть вершковим маслом. Умочіть в борошно дошку для нарізки або спеціальну лінійку і зробіть на деко сліди-позначки. Вони допоможуть зробити рівні еклери. Для зручності, робіть сліди з борошна в шаховому порядку. Висаджуємо еклери, бажано якомога рівніше. Запікаємо в нагрітій до 180 градусів духовці, 30-40 хв.
  4. Поки еклери в духовці, приготуємо заварний крем. У сотейник влийте молоко. В окремій ємності змішайте жовтки з цукром і крохмалем. Шоколад розтопіть, можна в мікрохвильовці. Коли молоко закипіло, додаємо в нього жовтки, постійно помішуючи віночком (близько 1 хвилини). Потім влити шоколад, перемішати, готувати ще 1 хвилину. Додати вершкове масло, перемішати і зняти з вогню. На застелене харчовою плівкою деко викладіть тонким шаром отриману масу.
  5. Зверху накриваємо плівкою. Крем поставте в морозилку на 10 хвилин. Він має охолонути. Еклери остудіть, за допомогою насадки з зубчиками зробіть (зі зворотного боку кожного еклера) три дірочки. Остиглий заварний крем перекласти в тарілку. Наповніть кремом кондитерський мішок. Наповніть еклери кремом. Зайвий крем видаліть за допомогою лопатки. Шоколадну помадку з тюбика злегка нагрійте (до 30 градусів).
  6. Трошки видавіть на кожен еклер і за допомогою кондитерської лопатки, розрівняйте по поверхні. Великим пальцем руки проведіть по контуру еклера і приберіть зайвий шоколад. Готово!
Як приготувати домашні еклери з шоколадним кремом - фото 436249

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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