Як приготувати рататуй: деталі рецепта від Лізи Глінської

Рататуй – традиційна страва провінційної французької кухні, овочеве рагу, поширене в регіоні Прованс. Спочатку це була страва провансальських селян, що складалася із цукіні, помідорів, перцю, цибулі та часнику. Пізніше в рататуй стали додавати баклажани.

Українська шеф-кухарка Ліза Глінська вирішила приготувати неймовірний рецепт на вечерю. Деталі рецепта шукайте на її сторінці у Instagram.

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Сезон свіжих овочів – це завжди смачно! Я дуже люблю їх запікати, смажити, робити свіжі салати, варити овочеві супи. Це завжди гарно, смачно та корисно, – пише Глінська.

Інгредієнти:

400 г кабачків

400 г баклажанів

400 г цукіні

400 г томатів

300 г болгарського перцю



Для заправки:

Ароматна олія "Олейна" з Травами базилік, орегано, розмарин

500 г томатів

300 г болгарського перцю

100 г цибулі

200 г моркви

Сіль

Чорний перець

Спосіб приготування:

1. Готуємо соус. Нарізаємо кубиком цибулю, натираємо моркву, обсмажуємо на пательні із ароматною олією "Олейна" з Травами базилік, орегано, розмарин.

2. Знімаємо шкірку з томатів, нарізаємо їх дрібним кубиком, додаємо засмажку, сіль і перець.

3. Тушкуємо 10 хвилин.

4. Перець запікаємо в духовці, знімаємо шкірку, додаємо у засмажку та перебиваємо блендером.

5. Всі овочі нарізаємо кільцями товщиною 3 мм і складаємо стопками, чергуючи кабачок, помідор, баклажан, цукіні. У форму викладаємо соус, на нього по колу (спіраллю) зібрані стопочки овочів, поливаємо ароматним маслом і запікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці, 40-50 хв.

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