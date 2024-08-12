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Як приготувати рататуй: деталі рецепта від Лізи Глінської

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Рататуй - фото 1
Рататуй / instagram

Рататуй – традиційна страва провінційної французької кухні, овочеве рагу, поширене в регіоні Прованс. Спочатку це була страва провансальських селян, що складалася із цукіні, помідорів, перцю, цибулі та часнику. Пізніше в рататуй стали додавати баклажани.

Українська шеф-кухарка Ліза Глінська вирішила приготувати неймовірний рецепт на вечерю. Деталі рецепта шукайте на її сторінці у Instagram.

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Сезон свіжих овочів – це завжди смачно! Я дуже люблю їх запікати, смажити, робити свіжі салати, варити овочеві супи. Це завжди гарно, смачно та корисно, – пише Глінська.

Інгредієнти:

  • 400 г кабачків
  • 400 г баклажанів
  • 400 г цукіні
  • 400 г томатів
  • 300 г болгарського перцю


Для заправки:

  • Ароматна олія "Олейна" з Травами базилік, орегано, розмарин
  • 500 г томатів
  • 300 г болгарського перцю
  • 100 г цибулі
  • 200 г моркви
  • Сіль
  • Чорний перець

Спосіб приготування:

1. Готуємо соус. Нарізаємо кубиком цибулю, натираємо моркву, обсмажуємо на пательні із ароматною олією "Олейна" з Травами базилік, орегано, розмарин.

2. Знімаємо шкірку з томатів, нарізаємо їх дрібним кубиком, додаємо засмажку, сіль і перець.

3. Тушкуємо 10 хвилин.

4. Перець запікаємо в духовці, знімаємо шкірку, додаємо у засмажку та перебиваємо блендером.

5. Всі овочі нарізаємо кільцями товщиною 3 мм і складаємо стопками, чергуючи кабачок, помідор, баклажан, цукіні. У форму викладаємо соус, на нього по колу (спіраллю) зібрані стопочки овочів, поливаємо ароматним маслом і запікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці, 40-50 хв.

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Джерело: Ліза Глінська
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