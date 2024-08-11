Це неймовірно смачно: спробуйте приготувати заливний пиріг

Така страва ідеально підійде для будь-якого прийому їжі. Вона ситна, смачна та оригінальна. Готуйте вдома та пригощайте своїх близьких.

Українська шеф-кухарка Ольга Рябенко ділиться неймовірно смачними рецептами. Цього разу вона опублікувала у соцмережі деталі приготування заливного пирога.

До слова: Котлети з сиром в томатному соусі за рецептом Ольги Рябенко

Якщо вам хочеться смачної випічки, але часу довго возитись із тістом немає, рішення є – швидкий заливний пиріг з улюбленою начинкою.

Просто поєднуєте все, заливаєте у форму і в духовку, – пише Рябенко.

Інгредієнти:

Яйця – 3 шт;

Масло – 100 г;

Молоко – 250 мл;

Борошно – 300 г;

Кукурудзяний крохмаль – 70 г;

Сіль (орієнтуватись на солоність сиру);

Розпушувач – 15 г.

Для начинки:

Шинка (ковбаса молочна, куряча грудка) – 200 г;

Сир твердий або моцарела – 200 г;

Помідори – 200 г;

Зелена цибуля, базилік — на смак.

Процес приготування:

1. Змішати всі інгредієнти для тіста.

2. Додати розтоплене масло та просіяне борошно.

3.Збити до однорідної маси.

4. Всі інгредієнти для начинки нарізати кубиком.

5. Всипати в тісто і по 20 г всіх ще зверху.

6. Форму змастити олією і влити тісто.

7. Запікати при температурі 180° протягом 1 години.

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