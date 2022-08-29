Томатні млинці нашвидкуруч: оригінальний рецепт для ситного сніданку чи перекусу

Звичні млинці можна урізноманітнити, якщо додати в тісто томатну пасту або сік. Як приготувати млинці з нотками грецької кухні, читайте далі на Радіо MAXIMUM.

Грецька кухня славиться ароматними травами та стиглими, налитими сонцем овочами. А найсмачніший овоч наприкінці літа – це звичайно ж, помідор. Його можна їсти без нічого, додавати в салат, різні інші страви, консервувати, солити і робити соуси. А ще з нього можна зробити млинці.

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Як приготувати вдома томатні млинці, розповіла Анастасія Орєхова у Telegram-каналі "Бережи себе".

Покроковий рецепт томатних млинців

Інгредієнти:

Вода – 250 мілілітрів;

Цільнозернове борошно – 100 грамів;

Яйце – 1 штука;

Томатна паста – 2 чайних ложки;

Оливкова олія – 2 столові ложки;

Розпушувач – 0,5 чайної ложки;

Цукор – 2 чайних ложки;

Сіль – 0,5 чайної ложки;

Томати, моцарелла, базилік – для подачі.

Спосіб приготування:

Змішайте томатну пасту, цукор, сіль та яйце. У цю суміш додайте борошно і розпушувач, а потім поступово доливайте воду і замішуйте тісто. Наприкінці влийте оливкову олію. Розігріту сковорідку змастіть оливковою олією. Смажте млинці з двох сторін, а потім промажте їх вершковим маслом. Подавайте на стіл із порізаними помідорами, моцарелою та свіжим базиліком.

Смачного!

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