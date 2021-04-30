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Як приготувати паску в мультиварці
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Пропонуємо вам спекти паску в мультиварці. Цей спосіб не менш зручний, ніж випічка в духовці. Паска за цим рецептом виходить повітряна і надзвичайно смачна.
Рецепт великодньої випічки у мультиварці простий і не забере у вас багато сил і часу. Негусте тісто не потрібно довго вимішувати, а для вистоювання і випікання знадобиться по одній годині, пише портал 1000.menu.
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Продукти:
- Молоко 100 мл
- Сметана 150 мл
- Масло вершкове 150 г
- Дріжджі пресовані 50 г
- Цукор 200 г
- Борошно 800 г
- Сіль
- Цукор ванільний
- Родзинки 200 г
- Олія 6 ст.л.
- Посипка кондитерська
- Білки яєчні 2 шт.
- Пудра цукрова 1 ст. ложка
Як приготувати паску в мультиварці:
- Молоко має бути обов'язково теплим (приблизно 37 градусів, але не більше), тому трохи гріємо його. Родзинки ми дуже ретельно промиємо. У мисці затираємо дріжджі з цукром (1 ст.ложка).
- Потім туди заллємо молоко і 50 г борошна. Перемішаємо. Миску з отриманою сумішшю відставити убік. Через 20 хвилин суміш значно збільшилася в розмірах. У каструлі розтопити вершкове масло і додати до нього сметану. Віночком все перемішати. Туди ж цукор, ванільний цукор, трохи солі, родзинки і дріжджову суміш. Перемішаємо.
- До них поступово будемо просівати борошно, вимішуючи спочатку ложкою, а потім руками. Це слід робити довго і дуже ретельно. Руки будемо регулярно змочувати рослинною олією. Тісто має вийти м'яким і трохи прилипати до рук. Відразу ж його покладемо в чашу мультиварки: воно чудово в ній підійде. Перед цим змажемо вершковим маслом стінки ємності і на дно застелити харчовий папір у вигляді кола. Тісто має зайняти приблизно 1/3 чаші.
- Через годину відкриємо кришку пристрою: наше тісто повністю заповнило мультиварку. Його слід трохи прим'яти руками і можна запускати режим "випічка". Для того, щоб паска в мультиварці пропеклася, знадобиться 1,5 години.
- Після фінального звукового сигналу відкриємо кришку пристрою. Паска в мультиварці готова. Залишилося тільки прикрасити.
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