Як приготувати паску в мультиварці

Пропонуємо вам спекти паску в мультиварці. Цей спосіб не менш зручний, ніж випічка в духовці. Паска за цим рецептом виходить повітряна і надзвичайно смачна.

Рецепт великодньої випічки у мультиварці простий і не забере у вас багато сил і часу. Негусте тісто не потрібно довго вимішувати, а для вистоювання і випікання знадобиться по одній годині, пише портал 1000.menu.

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Продукти:

Молоко 100 мл

Сметана 150 мл

Масло вершкове 150 г

Дріжджі пресовані 50 г

Цукор 200 г

Борошно 800 г

Сіль

Цукор ванільний

Родзинки 200 г

Олія 6 ст.л.

Посипка кондитерська

Білки яєчні 2 шт.

Пудра цукрова 1 ст. ложка

Як приготувати паску в мультиварці:

Молоко має бути обов'язково теплим (приблизно 37 градусів, але не більше), тому трохи гріємо його. Родзинки ми дуже ретельно промиємо. У мисці затираємо дріжджі з цукром (1 ст.ложка). Потім туди заллємо молоко і 50 г борошна. Перемішаємо. Миску з отриманою сумішшю відставити убік. Через 20 хвилин суміш значно збільшилася в розмірах. У каструлі розтопити вершкове масло і додати до нього сметану. Віночком все перемішати. Туди ж цукор, ванільний цукор, трохи солі, родзинки і дріжджову суміш. Перемішаємо. До них поступово будемо просівати борошно, вимішуючи спочатку ложкою, а потім руками. Це слід робити довго і дуже ретельно. Руки будемо регулярно змочувати рослинною олією. Тісто має вийти м'яким і трохи прилипати до рук. Відразу ж його покладемо в чашу мультиварки: воно чудово в ній підійде. Перед цим змажемо вершковим маслом стінки ємності і на дно застелити харчовий папір у вигляді кола. Тісто має зайняти приблизно 1/3 чаші. Через годину відкриємо кришку пристрою: наше тісто повністю заповнило мультиварку. Його слід трохи прим'яти руками і можна запускати режим "випічка". Для того, щоб паска в мультиварці пропеклася, знадобиться 1,5 години. Після фінального звукового сигналу відкриємо кришку пристрою. Паска в мультиварці готова. Залишилося тільки прикрасити.

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