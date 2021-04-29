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Чому не варто використовувати штучні барвники для крашанок

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Крашанки - фото 1
Крашанки / pinterest

Барвники для фарбування яєць можуть бути дуже небезпечними. Хімік Алла Іщенко розповіла, яку загрозу для життя несуть фарби і як зробити фіолетове, жовте і червоне яйце без використання штучних барвників.

"Найбільш небезпечними серед харчових барвників є ті, в складі яких вказані Е102, Е110, Е122 і Е124. Серед них ми можемо виділити Е110, який є похідною речовиною, проявляє канцерогенні властивості, тобто може викликати рак",коментує фахівчиня для kanalukraina.

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Усі харчові барвники, зазначені на етикетках, викликають алергічні прояви, сенсибілізації, можуть проявляти свою негативну дію на шлунково-кишковий тракт. Тому краще використовувати природі барвники.

Золотисто-жовтий колір можна отримати за допомогою відвару куркуми. Приємний зелений колір додасть вашим пасхальним яйцям відвар кропиви або шпинату. Чим довше варити (не більше 20 хвилин) або тримати (можна поставить на всю ніч в холодильник) яйця у відварі, тим яскравіше колір вийде. Синій колір яйця набувають при замочуванні в настої червонокачанної капусти. Виноградний сік додасть вашим пасхальним яйцям ніжний лавандовий відтінок. За допомогою кави яйця можна забарвити в різні шоколадні відтінки.

Чому не варто використовувати штучні барвники для крашанок - фото 457433

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