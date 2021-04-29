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Як приготувати незрівнянну паску-краффін: рецепт з відео
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Жоден з ваших близьких не залишиться байдужим до зовнішнього вигляду пасок-краффінів! Ну, а смак і текстура у них на висоті: вологий, ніжний м'якуш буквально розпадається в руках на шматочки, а потім тане в роті.
У цьому рецепті поєднуються особливості приготування круасанів, класичного дріжджового тіста і елементів маффінів. Словом, три в одному. Впевнені, така паска-краффін особливо сподобається цінителям круасанів, пише Радіо МАКСИМУМ.
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Для опари:
- Борошно 1 ч. л.
- Дріжджі сухі 6 г (1 ч. л.)
- або свіжі дріжджі 20 г
- Цукор 1 ч. л.
- Молоко (тепле) 80 мл
Для замісу тіста:
- Борошно 350-370 г
- Масло вершкове (розтопити) 40 г
- Сік апельсина 30 мл
- Цедра апельсина 1 ст. л.
- Яйце 1 шт.
- Жовтки 2 шт.
- Цукор 80 г
- Сіль 1/2 ч. л.
Для прошарку:
- Масло вершкове (м'яке) 100-125 г
- Мускатний горіх 1 щіпка
- Журавлина в'ялена 200 г
Варіант начинки (замість журавлини):
- Родзинки 50 г
- Курага 50 г
- Чорниця 50 г
- Мигдальні пелюстки (або будь-які інші подрібнені горіхи) 50 г
Для прикраси:
- Цукрова пудра
Як приготувати ідеальні краффіни:
- Готуємо опару і активуємо дріжджі. У тепле молоко додаємо 1 ч. л. цукру, 1 ч. л. борошна і сухі дріжджі. Добре перемішуємо і залишаємо в теплі на 10-15 хвилин. Беремо 2 жовтки і 1 яйце, додаємо цукор, щіпку солі і збиваємо міксером, до світлої пишної піни, збільшення маси вдвічі і повного розчинення кристалів цукру.
- У попередньо просіяне борошно вливаємо дріжджову опару, тепле розтоплене вершкове масло, сік апельсина, додаємо цедру апельсина, збиті яйця. Замішуємо тісто. Вимішуємо тісто на стільниці до тих пір, поки воно не стане еластичним і не перестане відставати від рук, приблизно 10-12 хвилин. Борошно не додаємо. Руки можна змащувати рослинною олією.
- Тісто скочуємо в кулю, викладаємо в миску, змащену олією. Зовсім трохи змащуємо тісто рослинною олією. Накриваємо тісто харчовою плівкою і відправляємо в тепле місце без протягів на 1,5-2 години. Дріжджове тісто викладаємо на стіл і ділимо на 2-3 частини.
- Скочуємо тісто в кульки, накриваємо плівкою і залишаємо відпочити на 5-10 хвилин. На столі, присипаному борошном, розгортаємо по одній кульці тіста в дуже тонкий прямокутний пласт. Потім рясно змащуємо пласт тіста розм'якшеним вершковим маслом. Зверху посипаємо мускатним горіхом. Розкладаємо по всьому тісті в'ялену журавлину (можете додати різні сухофрукти.)
- Акуратно згортаємо пласт тіста в щільний рулет. Потім гострим ножем розрізаємо рулет уздовж, але не до кінця, залишаємо приблизно два сантиметри від початку рулету. Починаємо формувати паску краффін. Спочатку формуємо дно паски, закручуючи спіраллю одну половинку рулету до його початку. Потім закручуємо спіраллю другу половинку рулету, піднімаючи і укладаючи поверх першої. Кладемо майбутні паски у форми для випікання, накриваємо зверху харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці для підйому приблизно на 1 годину.
- Паски відправляємо в розігріту до 200 ° C духовку і випікаємо протягом 10 хвилин. Після цього потрібно знизити температуру до 180 ° C, накрити паски фольгою і випікати ще приблизно 20-30 хв. Після випічки даємо гарячим паскам повністю охолонути.
І ще: Дієтичні паски без цукру: 6 найкращих рецептів з фото
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