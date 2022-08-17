Як приготувати нутелу власноруч: рецепт, який підірвав TikTok

Погодьтеся, нутела не може залишити байдужим тих, хто любить солодке. А приготувати цю шоколадну пасту можна просто в себе на кухні з елементарних інгредієнтів. Ловіть легкий рецепт.

Зокрема цей рецепт став вірусним через TikTok, де блогери навперебій публікували відео, як вони готують нутелу вдома. Крім цього, для шоколадної пасти потрібно лише 4 інгредієнти і мінімум зусиль.

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Покроковий рецепт домашньої нутели

Інгредієнти:

молоко – 1 склянка;

цукор – 1 склянка;

какао – 3 столові ложки;

олія – 150 мілілітрів.

Спосіб приготування:

У каструлю вилийте молоко та додайте цукор. Тоді висипте какао і почніть збивати блендером. Збиваючи блендером, повільно влийте олію. Коли маса стане однорідною – нутела готова.

Смачного!

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