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Як приготувати нутелу власноруч: рецепт, який підірвав TikTok

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Як приготувати нутелу вдома - фото 1
Як приготувати нутелу вдома / unsplash

Погодьтеся, нутела не може залишити байдужим тих, хто любить солодке. А приготувати цю шоколадну пасту можна просто в себе на кухні з елементарних інгредієнтів. Ловіть легкий рецепт.

Зокрема цей рецепт став вірусним через TikTok, де блогери навперебій публікували відео, як вони готують нутелу вдома. Крім цього, для шоколадної пасти потрібно лише 4 інгредієнти і мінімум зусиль.

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Покроковий рецепт домашньої нутели

Інгредієнти:

  • молоко – 1 склянка;
  • цукор – 1 склянка;
  • какао – 3 столові ложки;
  • олія – 150 мілілітрів.

Спосіб приготування:

  1. У каструлю вилийте молоко та додайте цукор.
  2. Тоді висипте какао і почніть збивати блендером.
  3. Збиваючи блендером, повільно влийте олію.
  4. Коли маса стане однорідною – нутела готова.

Смачного!

Якщо відео не відображається, перейдіть за посиланням!

@jccrhkvbnjkx Нутелла#нутелладомашня#нутелла ♬ оригинальный звук - ЗІ МНОЮ ВКУСНО

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