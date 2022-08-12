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Ліза Глінська приготувала абрикосовий пиріг: рецепт сезонного десерту

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Ліза Глінська приготувала абрикосовий пиріг: рецепт сезонного десерту - фото 1

Кулінар та гуру десертів Ліза Глінська розповіла у своїх соцмережах, як приготувати ідеальний десерт з абрикосів. Скуштуйте і ви такий смачний пиріг!

Солодкі рецепти – спеціалізація Лізи Глінської! Хто, як не вона, найкраще знається на приготуванні десертів. На цей раз – абрикосовий пиріг з сирною начинкою.

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Шукаєте, що приготувати з абрикосів, фруктів, ягід? Потрібен рецепт пирога такий, щоб швидко готувався, був смачний і недорогий? Тоді цей рецепт саме для вас", – коментує Ліза Глінська рецепт найулюбленішого пирога її родини.

Рецепт абрикосового пирога

Інгредієнти для пісочної крихти:

  • 50 г борошна (2.5 ст. л.)
  • 30 г цукру (1.5 ст. л.)
  • 30 г вершкового холодного масла (2 ст. л.)
  • сіль

Як приготувати пісочну крихту:

  1. Змішайте борошно, цукор та сіль.
  2. Додайте холодне вершкове масло.
  3. Зробіть пісочну крихту.
  4. Поставте в морозильну камеру.

Інгредієнти на тісто:

  • 100 г вершкового масла кімнатної температури (1/2 пачки)
  • 100 г яєць (2 шт)
  • 100 г борошна (5 ст. л.)
  • 5 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою)
  • 80 г цукру (4 ст. л.)
  • ванільний цукор (за бажанням)

Як приготувати тісто:

  1. Збийте м'яке вершкове масло.
  2. Додайте цукор та ванільний цукор – перемішайте.
  3. Додайте яйця кімнатної температури – перемішайте.
  4. Перемішайте борошно з розпушувачем.
  5. Додайте і перемішайте до однорідної консистенції.

Інгредієнти на сирну начинку:

  • 350 г сиру (жирністю 5-9%)
  • 100 г яєць (2 шт)
  • 150 г сметани (жирністю 10-15%) (6 ст.л.)
  • 80 г цукру (4 ст.л.)
  • 350 г абрикосів

Як приготувати сирну начинку:

  1. Змішайте всі інгредієнти та збийте до однорідної консистенції.
  2. Візьміть форму діаметром 20-22 см. На дно викладіть пергамент, сторони форми змастіть вершковим маслом.
  3. Викладіть тісто і розрівняйте його.
  4. Викладіть сирну начинку.
  5. Викладіть далі половинки абрикосів.
  6. Посипте пісочною крихтою.
  7. Відправте в розігріту духовку. Випікайте при температурі 170 градусів протягом 45-50 хвилин.
  8. Залишіть на 2-3 години, щоб пиріг охолов.

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