Ліза Глінська приготувала абрикосовий пиріг: рецепт сезонного десерту

Кулінар та гуру десертів Ліза Глінська розповіла у своїх соцмережах, як приготувати ідеальний десерт з абрикосів. Скуштуйте і ви такий смачний пиріг!

Солодкі рецепти – спеціалізація Лізи Глінської! Хто, як не вона, найкраще знається на приготуванні десертів. На цей раз – абрикосовий пиріг з сирною начинкою.

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Шукаєте, що приготувати з абрикосів, фруктів, ягід? Потрібен рецепт пирога такий, щоб швидко готувався, був смачний і недорогий? Тоді цей рецепт саме для вас", – коментує Ліза Глінська рецепт найулюбленішого пирога її родини.

Рецепт абрикосового пирога

Інгредієнти для пісочної крихти:

50 г борошна (2.5 ст. л.)

30 г цукру (1.5 ст. л.)

30 г вершкового холодного масла (2 ст. л.)

сіль

Як приготувати пісочну крихту:

Змішайте борошно, цукор та сіль. Додайте холодне вершкове масло. Зробіть пісочну крихту. Поставте в морозильну камеру.

Інгредієнти на тісто:

100 г вершкового масла кімнатної температури (1/2 пачки)

100 г яєць (2 шт)

100 г борошна (5 ст. л.)

5 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою)

80 г цукру (4 ст. л.)

ванільний цукор (за бажанням)

Як приготувати тісто:

Збийте м'яке вершкове масло. Додайте цукор та ванільний цукор – перемішайте. Додайте яйця кімнатної температури – перемішайте. Перемішайте борошно з розпушувачем. Додайте і перемішайте до однорідної консистенції.

Інгредієнти на сирну начинку:

350 г сиру (жирністю 5-9%)

100 г яєць (2 шт)

150 г сметани (жирністю 10-15%) (6 ст.л.)

80 г цукру (4 ст.л.)

350 г абрикосів

Як приготувати сирну начинку:

Змішайте всі інгредієнти та збийте до однорідної консистенції. Візьміть форму діаметром 20-22 см. На дно викладіть пергамент, сторони форми змастіть вершковим маслом. Викладіть тісто і розрівняйте його. Викладіть сирну начинку. Викладіть далі половинки абрикосів. Посипте пісочною крихтою. Відправте в розігріту духовку. Випікайте при температурі 170 градусів протягом 45-50 хвилин. Залишіть на 2-3 години, щоб пиріг охолов.

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