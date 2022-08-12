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Ліза Глінська приготувала абрикосовий пиріг: рецепт сезонного десерту
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Кулінар та гуру десертів Ліза Глінська розповіла у своїх соцмережах, як приготувати ідеальний десерт з абрикосів. Скуштуйте і ви такий смачний пиріг!
Солодкі рецепти – спеціалізація Лізи Глінської! Хто, як не вона, найкраще знається на приготуванні десертів. На цей раз – абрикосовий пиріг з сирною начинкою.
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Шукаєте, що приготувати з абрикосів, фруктів, ягід? Потрібен рецепт пирога такий, щоб швидко готувався, був смачний і недорогий? Тоді цей рецепт саме для вас", – коментує Ліза Глінська рецепт найулюбленішого пирога її родини.
Рецепт абрикосового пирога
Інгредієнти для пісочної крихти:
- 50 г борошна (2.5 ст. л.)
- 30 г цукру (1.5 ст. л.)
- 30 г вершкового холодного масла (2 ст. л.)
- сіль
Як приготувати пісочну крихту:
- Змішайте борошно, цукор та сіль.
- Додайте холодне вершкове масло.
- Зробіть пісочну крихту.
- Поставте в морозильну камеру.
Інгредієнти на тісто:
- 100 г вершкового масла кімнатної температури (1/2 пачки)
- 100 г яєць (2 шт)
- 100 г борошна (5 ст. л.)
- 5 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою)
- 80 г цукру (4 ст. л.)
- ванільний цукор (за бажанням)
Як приготувати тісто:
- Збийте м'яке вершкове масло.
- Додайте цукор та ванільний цукор – перемішайте.
- Додайте яйця кімнатної температури – перемішайте.
- Перемішайте борошно з розпушувачем.
- Додайте і перемішайте до однорідної консистенції.
Інгредієнти на сирну начинку:
- 350 г сиру (жирністю 5-9%)
- 100 г яєць (2 шт)
- 150 г сметани (жирністю 10-15%) (6 ст.л.)
- 80 г цукру (4 ст.л.)
- 350 г абрикосів
Як приготувати сирну начинку:
- Змішайте всі інгредієнти та збийте до однорідної консистенції.
- Візьміть форму діаметром 20-22 см. На дно викладіть пергамент, сторони форми змастіть вершковим маслом.
- Викладіть тісто і розрівняйте його.
- Викладіть сирну начинку.
- Викладіть далі половинки абрикосів.
- Посипте пісочною крихтою.
- Відправте в розігріту духовку. Випікайте при температурі 170 градусів протягом 45-50 хвилин.
- Залишіть на 2-3 години, щоб пиріг охолов.
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