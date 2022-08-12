Солоні сирники на сніданок: легкий рецепт від шеф-кухаря

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати солоні сирники. Такий рецепт і легкий у приготуванні, і смакує такий сніданок чудово!

Ці сирники надзвичайно соковиті та з хрумкою скоринкою. При подачі на тарілку додайте сметану і лосось – буде ще смачніше.

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Інгредієнти:

300 г домашнього сиру

1 яйце

100 г петрушки

100 г шпинату

Сіль

Свіжий тим'ян

35 г вівсяного борошна

Олія для смаження

Рецепт солоних сирників:

Домашній сир добре відтисніть через рушник або марлю. Зайва волога не потрібна. Петрушку і шпинат добре промийте та видаліть стовбури. Великі стебла та зелень залийте окропом, одразу ж вилийте на сито, дайте охолонути та добре відтисніть від вологи. Бланшуванням дозволяє видалити зайве вологу з зелені. Добре подрібніть зелень разом з яйцем у блендері. Змішайте у мисці усі інгредієнти – домашній сир, сіль, зелень з яйцем, вівсяне борошно. Сформуйте кульки. На вівсяному борошні сформуйте з них сирники. На невеликому вогні підсмажуйте їх з кожного боку до рум'яної скоринки. Накрийте кришкою і ще раз підсмажте з кожної сторони.

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