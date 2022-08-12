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Солоні сирники на сніданок: легкий рецепт від шеф-кухаря

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Солоні сирники на сніданок: легкий рецепт від шеф-кухаря - фото 1

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати солоні сирники. Такий рецепт і легкий у приготуванні, і смакує такий сніданок чудово!

Ці сирники надзвичайно соковиті та з хрумкою скоринкою. При подачі на тарілку додайте сметану і лосось – буде ще смачніше.

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Інгредієнти:

  • 300 г домашнього сиру
  • 1 яйце
  • 100 г петрушки
  • 100 г шпинату
  • Сіль
  • Свіжий тим'ян
  • 35 г вівсяного борошна
  • Олія для смаження

Рецепт солоних сирників:

  1. Домашній сир добре відтисніть через рушник або марлю. Зайва волога не потрібна.
  2. Петрушку і шпинат добре промийте та видаліть стовбури. Великі стебла та зелень залийте окропом, одразу ж вилийте на сито, дайте охолонути та добре відтисніть від вологи. Бланшуванням дозволяє видалити зайве вологу з зелені.
  3. Добре подрібніть зелень разом з яйцем у блендері.
  4. Змішайте у мисці усі інгредієнти – домашній сир, сіль, зелень з яйцем, вівсяне борошно.
  5. Сформуйте кульки. На вівсяному борошні сформуйте з них сирники.
  6. На невеликому вогні підсмажуйте їх з кожного боку до рум'яної скоринки. Накрийте кришкою і ще раз підсмажте з кожної сторони.

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