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Як приготувати ніжний печінковий паштет власноруч: рецепт з секретним інгредієнтом

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Як приготувати паштет з курячої печінки - фото 1
Як приготувати паштет з курячої печінки / instagram

Ніжна куряча печінка ідеально підходить за основу для багатьох оригінальних і водночас смачних страв. Її тушкують до гарніру, з неї готують торти, смажать котлети та печуть млинці.

Сьогодні ж розповімо, як приготувати з курячої печінки паштет, що підійде як для ситного сніданку, так і для легкого перекусу. А щоб паштет вийшов ще смачнішим, кулінарка Євгенія Карпюк радить додати до нього один несподіваний інгредієнт – гарбуз. Швидким рецептом фуд-блогерка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Як приготувати ніжний печінковий паштет власноруч:
покроковий рецепт у відео

Інгредієнти:

  • куряча печінка – 600 грамів;
  • гарбуз – 300 грамів;
  • цибуля – 1 штука;
  • часник – 2 зубчики;
  • журавлина – 100 грамів;
  • вершкове масло – 50 грамів;
  • сіль, перець – на ваш смак;
  • свіжа петрушка – 10 грамів.

Спосіб приготування:

  1. Печінку промийте та відваріть до 10 хвилин.
  2. Тим часом гарбуз наріжте кубиком та також поставте варитися у підсоленій воді до готовності.
  3. Дрібно поріжте цибулю та обсмажте її на вершковому маслі. Туди ж додайте подрібнений часник, журавлину та петрушку, смажте все разом ще 5 хвилин.
  4. Перекладіть усі інгредієнти в блендер, додайте перець, сіль та подрібніть до одної маси.
  5. Перекладіть у місткість, в якій будете зберігати, розтопіть вершкове масло та залийте зверху паштет. Відправте печінкову намазку в холодильник.

Смачного!

Аби переглянути відео приготування, гортайте карусель:

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