Як приготувати ніжний печінковий паштет власноруч: рецепт з секретним інгредієнтом

Ніжна куряча печінка ідеально підходить за основу для багатьох оригінальних і водночас смачних страв. Її тушкують до гарніру, з неї готують торти, смажать котлети та печуть млинці.

Сьогодні ж розповімо, як приготувати з курячої печінки паштет, що підійде як для ситного сніданку, так і для легкого перекусу. А щоб паштет вийшов ще смачнішим, кулінарка Євгенія Карпюк радить додати до нього один несподіваний інгредієнт – гарбуз. Швидким рецептом фуд-блогерка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Як приготувати ніжний печінковий паштет власноруч:

покроковий рецепт у відео

Інгредієнти:

куряча печінка – 600 грамів;

гарбуз – 300 грамів;

цибуля – 1 штука;

часник – 2 зубчики;

журавлина – 100 грамів;

вершкове масло – 50 грамів;

сіль, перець – на ваш смак;

свіжа петрушка – 10 грамів.

Спосіб приготування:

Печінку промийте та відваріть до 10 хвилин. Тим часом гарбуз наріжте кубиком та також поставте варитися у підсоленій воді до готовності. Дрібно поріжте цибулю та обсмажте її на вершковому маслі. Туди ж додайте подрібнений часник, журавлину та петрушку, смажте все разом ще 5 хвилин. Перекладіть усі інгредієнти в блендер, додайте перець, сіль та подрібніть до одної маси. Перекладіть у місткість, в якій будете зберігати, розтопіть вершкове масло та залийте зверху паштет. Відправте печінкову намазку в холодильник.

Смачного!

Аби переглянути відео приготування, гортайте карусель:

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