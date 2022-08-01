Як приготувати маскарпоне вдома: рецепт вершкового сиру від шеф-кухаря

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати власноруч маскарпоне. Вишуканий вершковий сир не важкий у приготуванні, а смакує він чудово!

До слова, шеф-кухар радить дотримуватися пропорцій, але можна використовувати вершки 30% чи 25%, проте тоді буде менше сиру.

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Інгредієнти на 600 г сиру:

1 літр вершків 35% жирності

1 г лимонної кислоти або 22 г соку лимона (або 20 г лимонної води)

Рецепт сиру маскарпоне:

У широку, але низьку каструлю чи сотейник вилийте вершки та постійно помішуючи силіконовою лопаткою майже доведіть до кипіння. Проте не кип'ятіть! Зменште вогонь до мінімуму. Додайте лимонну воду, повільно перемішуйте, поки суміш не загустіє – 1-2 хвилини. Відставте на 30 хвилин, щоб завершився увесь процес згортання. Далі на сито покладіть марлю і перекладайте отриману масу у марлю. Накрийте плівкою. Залишіть сир у холодильнику на 8 годин. Зранку готовий продукт викладіть у зручну баночку та зберігайте в холодильнику.

Рецепт лимонної води:

Приготуйте окремо за такою пропорцією: 1 г лимонної кислоти на 20 г води.

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