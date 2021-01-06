Як приготувати корисну кутю: Уляна Супрун поділилася нетрадиційним секретом

Хоч всі дієтологи та лікарі в один голос твердять, що кутя – це суперфуд, але є все ж кілька моментів, які під час приготування різдвяної страви можуть зіпсувати її корисні властивості, і навіть нашкодити вашому організму. Тож Уляна Супрун розповіла, на що звернути увагу у процесі приготування куті.

Не передайте куті меду. Мед – не більше цілющий і не більше природний, ніж звичайний цукор. Для нас це додані моносахариди, ще й здебільшого фруктоза, яка шкодить бактеріям кишечника і нашому жировому обміну. У сухофруктах і родзинках цукру вдосталь.

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Мийте пшеницю. Так, якщо її не замочити, варити доведеться довго. Але пшениця, як і інші злаки і не злакові крупи, має на собі залишки фунгіцидів – протигрибкової отрути. Нам вона не потрібна. Тому краще промити пшеницю перед замочуванням, або поміняти воду через годину.

Горіхи замочувати заздалегідь не потрібно. А ось промити також варто.

Комусь пшениця може здатися твердою і недостатньо смачною чи солодкою. Є один секрет, нетрадиційний. Спробуйте її промити і трохи проростити. Наприклад, загорніть насіння у вологий кухонний рушник. Таке зерно почне робити з крохмалю декстрани і цукри, тобто буде солодшим.

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