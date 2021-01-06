Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Як приготувати корисну кутю: Уляна Супрун поділилася нетрадиційним секретом

  • 25
Як приготувати корисну кутю: Уляна Супрун поділилася нетрадиційним секретом - фото 1

Хоч всі дієтологи та лікарі в один голос твердять, що кутя – це суперфуд, але є все ж кілька моментів, які під час приготування різдвяної страви можуть зіпсувати її корисні властивості, і навіть нашкодити вашому організму. Тож Уляна Супрун розповіла, на що звернути увагу у процесі приготування куті.

Не передайте куті меду. Мед – не більше цілющий і не більше природний, ніж звичайний цукор. Для нас це додані моносахариди, ще й здебільшого фруктоза, яка шкодить бактеріям кишечника і нашому жировому обміну. У сухофруктах і родзинках цукру вдосталь.

До слова: 12 страв на Святвечір: перелік і рецепти традиційних пісних страв

Як приготувати корисну кутю: Уляна Супрун поділилася нетрадиційним секретом - фото 442106

Мийте пшеницю. Так, якщо її не замочити, варити доведеться довго. Але пшениця, як і інші злаки і не злакові крупи, має на собі залишки фунгіцидів – протигрибкової отрути. Нам вона не потрібна. Тому краще промити пшеницю перед замочуванням, або поміняти воду через годину.

Горіхи замочувати заздалегідь не потрібно. А ось промити також варто.

Комусь пшениця може здатися твердою і недостатньо смачною чи солодкою. Є один секрет, нетрадиційний. Спробуйте її промити і трохи проростити. Наприклад, загорніть насіння у вологий кухонний рушник. Таке зерно почне робити з крохмалю декстрани і цукри, тобто буде солодшим.

Читайте також: Як приготувати корисні олів'є та шубу: поради від Уляни Супрун

Джерело: suprun.doctor
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Різдвом Христовим 2021: найкращі побажання на свято у віршах, смс, прозі
  • 04 cічня, 17:00
  • 40201
Віншування на Коляду для дітей і дорослих: оригінальні вітання на Різдво
  • 02.01.2020, 18:30
  • 136859
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 899
Загрузка...
Новини