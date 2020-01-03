12 страв на Святвечір: перелік і рецепти традиційних пісних страв

У переддень Різдва заведено усією родиною збиратися за столом та з появою першої зірки розпочинати трапезу. Особливості такого застілля у тому, що повинно бути 12 особливих пісних страв. Підготували для вас повний перелік страв з рецептами.

Існує певна послідовність споживання страв на Святий Вечір. Спочатку потрібно з'їсти кутю, а потім голубці, вареники, смажену рибу, капусту та інше, а запивати все узваром.

12 страв на Святий Вечір

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Інгредієнти:​​

Пшениця – 250 г

Ізюм – 100 г

Мак – 100 г

Горіхи волоські – 100 г

Мед – 200 г

Сіль – дрібка

Рецепт приготування різдвяної куті:

Зерна пшениці заливаємо холодною водою і залишаємо на ніч набухати. Потім воду зливаємо, пшеницю добре промиваємо. Додаємо до пшениці воду в співвідношенні 1:2 (500 мл). Варимо пшеницю до готовності, приблизно 1-1,5 години. Обсмажені волоські горіхи рубаємо ножем. Мак і родзинки заливаємо окропом, залишаємо на 10 хвилин. До меду додаємо теплу воду (0,5 склянки) і перемішуємо до розчинення меду. Зливаємо воду з маку і родзинок. До маку додаємо трохи медового сиропу. Подрібнюємо мак занурювальним блендером. (Також можна подрібнити мак за допомогою ступки або м'ясорубки.) Зварену пшеницю промиваємо холодною водою, зливаємо воду за допомогою сита. Висипаємо пшеницю в миску. Додаємо до пшениці медовий сироп, мак, родзинки та волоські горіхи. Ретельно перемішуємо. Готово!

Інгредієнти:​​

Сухофрукти (яблука, груші, вишня, сливи, курага, родзинки) – 500 г

Лимон – 1 шт

Мед – 2 ст. л.

Цукор – за смаком

Вода – 2 л

Заморожена малина (за бажанням) – 150-200 г

Рецепт приготування узвару з сухофруктів на Різдво:

Всі сухофрукти добре промити водою. Залити 2 л води та настоювати 3-4 години. Злити воду, довести її до кипіння разом з цукром. Фрукти скласти в каструлю, залити отриманим відваром. Лимон помити. Обшпарити окропом. Стерти цедру з лимона теркою. Видавити лимонний сік. Додати до фруктів в каструлю цедру, сік лимона і мед. Накрити компот із сухофруктів кришкою, укутати рушником, складеним у кілька разів, і настояти узвар ніч.

Інгредієнти:​​

Капуста білокачанна – 1 шт

Рис – 120 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт

Морква – 1 шт

Печериці – 200 г

Помідори – 2 шт

Часник – 3 зубчики

Зелень – за смаком

Томатна паста – 4 ст.л.

Рослинна олія – ​​70 мл

Сіль – за смаком

Перець – за смаком

Вода – 0,75 л

Рецепт приготування пісних голубців:

Качан капусти вимити, розібрати на листя, які опускати в окріп на 3 хвилини по черзі, щоб вони стали м'якими. Занурювати не більше 3 листів одночасно. Охолодити. У кожного листа зрізати потовщення. Рис промити, залити окропом, довести до кипіння і варити 5 хвилин. Злити воду. Гриби вимити, розрізати на 4-8 частин. Помідори вимити, обдати окропом, зняти з них шкірку і нарізати дрібними кубиками. Часник очистити та розтовкти в ступці або видавити. Лук очистити та нарізати дрібними кубиками. Моркву вимити, очистити та натерти на великій тертці. Зелень вимити, обсушити та порубати. Розігріти сковороду з рослинною олією та обсмажити цибулю до рум'яності. Додати до цибулі моркву та печериці й обсмажити разом хвилини 3-4. Змішати цибулю з морквою і грибами, рис, помідори, часник, рубану зелень. Посолити, поперчити за смаком. Добре перемішати. На капустяне листя класти по 1-1,5 столові ложки начинки та скрутити голубці. Сформовані голубці обсмажити на розігрітій олії по 1-2 хвилини з кожного боку. Залити голубці з грибами водою з розведеною томатною пастою. Посолити за смаком. Накрити кришкою і довести до кипіння на сильному вогні. Зменшити вогонь і варити 40 хвилин. Пісні голубці з грибами можна подавати з пісним майонезом.

Інгредієнти:​​

Для тіста:

Борошно – 4-4,5 склянки

Вода тепла – 2 склянки

Сіль – 1 ч. л.

Цукор – 0, 5 ч. л.

Для начички:

Картопля – 600 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт

Сіль – 0,5 ч. л.

Перець – на кінчику ножа

Олія – ​​3 ст. л.

Для посипання:

Цибуля ріпчаста – 1 шт

Олія – ​​4. ст. л.

Рецепт приготування вареників з картоплею на Святвечір:

Почистити та помити цибулю і картоплю. Нарізати картоплю кубиками. Зварити в підсоленій воді до готовності приблизно 20-25 хвилин. Цибулю нарізати кубиками. Налити в сковороду олію. Посмажити цибулю, помішуючи, на середньому вогні до золотистого кольору, хвилин 5-6. Коли картопля звариться, всю воду акуратно злити. Картоплю розім'яти. Посолити та поперчити, додати рослинну олію разом з половиною смаженої цибулі. Добре перемішати. Остудити. Начинка готова. Приготувати тісто для вареників з картоплею. Борошно просіяти. У миску налити теплу воду, додати сіль і цукор. Перемішати до розчинення. У воду додавати порціями по пів склянки борошно, вимішуючи. Замісити м'яке тісто. На 10 хвилин залишити тісто на столі або в мисці. Накрити рушником. Відрізати від тесту половину. Розкачати тісто, підсипаючи борошно за потребою, в тонкий пласт (близько 3-х міліметрів товщиною). Нарізати тісто на квадратики зі стороною 5 см або склянкою видавити кружечки. На кожен шматочок викладіть 1-1,5 чайні ложки начинки. Ретельно заліпити краї. Потім розкачати другу половину тіста. І зліпити всі вареники. Закип'ятити в каструлі 3 л води, посолити. Варити вареники з картоплею 2-3 порціями, 7-10 хвилин до готовності тіста. Подати вареники з картоплею зі смаженою цибулькою і рослинною олією.

Інгредієнти:​​

Горбуша – 2-3 шматочки (210 г)

Печериці – 100 г

Цибуля ріпчаста – 0,5 шт

Томатна паста – 20 г

Олія – ​​20 мл

Сіль – 0,5 ч. л.

Цукор – 0,5 ч. л.

Лавровий лист – 1 шт

Вода – 250 мл

Рецепт приготування тушкованої риби на Святвечір:

Лук очистити та нарізати кубиками. Гриби нарізати великими шматочками. На середньому вогні розігріти сковороду з рослинною олією. Через 30 секунд викласти в сковороду гриби з цибулею і смажити протягом 5-8 хвилин, періодично помішуючи. Потім додати до грибів з цибулею томатну пасту, сіль і цукор. Влити воду. Перемішати. У томатний соус з грибами та цибулею викласти шматочки горбуші. Додати лавровий лист. Накрити сковороду кришкою і відправити її на сильний вогонь. Коли соус закипить, зменшити вогонь і тушкувати горбушу в томатному соусі з грибами 20 хвилин.

Інгредієнти:​​

Печериці – 350 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт

Морква – 1 шт

Борошно пшеничне – 2 ст.л.

Вода – 400 мл

Пісний майонез – 3 ст.л.

Олія – ​​для смаження

Сіль – за смаком

Перець – за смаком

Рецепт приготування грибного соусу на Різдво:

Натерту моркву і нарізану цибулю обсмажити на олії. Додати нарізані печериці. Посолити та поперчити. У борошно налити трохи води та добре все перемішати, а потім додати решту води. Додати спеції та сіль. Додати воду з борошном в сковороду і тушкувати 5 хвилин. Після чого додати 3 ст. л. пісного майонезу або можна обійтися без нього. Перемішати та залишити грибну підливу з печериць на 2 хвилини на повільному вогні.

Інгредієнти:​​

Буряк – 300 г

Капуста – 300 г

Картопля – 200 г

Гриби сухі білі – 50 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт

Морква – 1 шт

Перець болгарський – 0,5 шт

Корінець селери – 0,5 шт

Томати у власному соку – 100 г

Рослинна олія – 1 ст.л.

Сік журавлини – 100 мл

Сік лимона – 1 ст.л.

Цукор – 1 ст.л.

Сіль – за смаком

Суміш перцю – за смаком

Петрушка – 1 пучок

Для грибних вушок:

Борошно – 1,5 стакан

Окріп – 0,5 стакана

Олія рослинна – 3 ст.л.

Сіль – за смаком

Кріп свіжий – 1 пучок

Грузді варено-морожені – 200 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт

Олія рослинна – 1 ст.л.

Рецепт приготування пісного борщу з вушками на Святий Вечір:

Сухі гриби замочити у воді на 30 хв, процідити та поставити варити. Змішати сік лимона та журавлини, додати сіль і цукор, перемішати. Буряк очистити та натерти на тертці для корейської моркви. Залити сумішшю соків, додати води, щоб тільки покрила буряк і поставити тушкувати до готовності. Тепер обсмажуємо моркву з цибулею, додаємо селеру, болгарський перець і протерті томати, доводимо до готовності. Приготуємо тісто для вушок. Борошно змішати з сіллю і промитим, висушеним кропом. Залити окропом, змішаним з рослинною олією і вимісити. Тісто повинно вийти м'яким і еластичним, що не прилипало до рук, при необхідності додати ще борошна. Залишити відпочити хвилин на 30. Готуємо фарш для вушок. Грузді та цибулю нарізаємо дрібно, додаємо відварені та порізані сухі білі гриби. Обсмажуємо цибулю з грибами та половину цієї суміші подрібнюємо в блендері, змішуємо з іншими грибами. Розкачуємо тісто, нарізаємо невеликими квадратами, щоб вушка вийшли на один зуб. Кладемо грибну начинку і защипуємо у формі вушок. Готові вушка ставимо в холодильник. Часникова заправка. У блендері подрібнюємо часник із сіллю, сумішшю перців, рослинною олією та водою, виходить дуже ароматна емульсія білого кольору. Суміш термоядерна, але з борщем саме те! У проціджений грибний бульйон закладаємо картоплю і варимо до напівготовності, потім кладемо капусту, нашатковану соломкою, доводимо до готовності. Потім додати тушкування і в фіналі буряк, який залишається таким же яскравим. Коли закипить, відразу вимикаємо, даємо трохи настояться. В цей час відварюємо вушка в підсоленій воді, як тільки спливуть можна діставати. Наливаємо борщ, кладемо туди вушка, зелень і насолоджуємося смаком.

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Інгредієнти:​​

Свіжі шампіньйони – 200 г

Квасоля (варена або консервована) – 200 г

Цибулина велика – 1 шт

Часник – 2 зубчики

Оливкова олія – за смаком

Соєвий соус – 3 ст.л.

Рецепт приготування теплого салату з квасолею на Святвечір:

Печериці наріжте пластинками та обсмажте на олії. Лук наріжте чвертькільцями та обсмажте до золотистого, додайте дрібно нарізану часник і обсмажуйте ще близько 1 хвилини. Змішайте теплі гриби, цибулю і квасолю, заправте салат соєвим соусом і подавайте. Для пікантності можете 1 зубчик часнику не обсмажувати, а додати свіжим.

Інгредієнти:​​

Капуста білокачанна – 800 г

Олія – ​​5-6 ст. л.

Цибуля ріпчаста – 2 шт

Морква – 1-2 шт

Сіль – за смаком

Перець – за смаком

Томатна паста або кетчуп – 1 ст. л.

Зелень – за смаком

Рецепт приготування тушкованої капусти:

Качан капусти вимити, дрібно нашаткувати. Цибулю ріпчасту очистити, помити й дрібно нарізати. Моркву очистити, помити й натерти на крупній тертці. Сковороду нагріти, налити рослинну олію. У гаряче олію викласти цибулю і моркву. Тушкувати цибулю з морквою, помішуючи, на середньому вогні 4-6 хвилин. Можна накрити кришкою. Потім викласти капусту. Тушкувати на слабкому вогні до готовності, помішуючи, 25-30 хвилин. Посолити і поперчити, додати томатну пасту або кетчуп. Добре перемішати. Тушкувати ще 5 хвилин.

Інгредієнти:​​

Оселедець свіжий – 1 кг

Цибуля ріпчаста – 400 г

Олія – ​​0,5 склянки

Чай (чорний, пакетики разові) – 2 шт

Вода (кипляча, для заварки чаю) – 1,5 склянки

Сіль (за смаком) – 1,5 ч.л.

Перець чорний (і запашний) – 10 шт

Лист лавровий – 4 шт

Рецепт приготування домашнього оселедьця:

Приготувати оселедець, почистити, обрізати плавники, голови, помити. Нарізати шматочками приблизно по 5 сантиметрів. Посолити за смаком. Приготувати цибулю, нарізавши півкільцями. Заварити чай, нехай настоїться, щоб був міцним. Він додасть рибі колір копченості й вона не розвалюватиметься після варіння. У каструлю з товстим дном покласти шар цибулі. Потім оселедець шматочками. Знову цибулю і оселедець. Останній шар присипати цибулею. Між шарами покласти перець. Якщо каструля широка, то вийде три шари – два цибулевих і один рибний. На викладену шарами рибу вилити рослинну олію. Потім міцний чай і поставити варити на 2,5 години. Спочатку нехай закипить на великому вогні, потім поставити вогонь на найменший, щоб ледве-ледве кипіло. У готової рибки води майже немає, але залишається олійка. За 10 хвилин до закінчення варіння додати лавровий лист.

Інгредієнти:​​

Часник – 2-4 головки

Олія оливкова – 3-4 ст.л.

Прованські трави – 1 ч.л.

Тим'ян, розмарин – за смаком

Лавровий лист – 1-2 шт

Біле вино – 30-50 мл

Зелень петрушки – для подачі

Рецепт приготування часнику на Святвечір:

Часник розібрати на дольки і очистити. У сотейнику нагріваємо оливкову олію та занурюємо туди часник. Коли зашипить, відразу зменшуємо вогонь на мінімум. Додамо спеції і лавровий лист. Тримаємо на мінімальному вогні хвилин 20-25. Постійно струшуючи часник в сотейнику. Можна і помішувати, але є ризик пошкодити часточки. Важливо уникати "смаженого" часнику! Після закінчення часу збільшуємо вогонь і відразу вливаємо вино. Даємо йому трохи випаруватися. Можна посолити за смаком. Лавровий лист прибираємо. Посипаємо рубаною петрушкою.

Інгредієнти:​​

Борошно – 5 склянок

Дріжджі сухі – 1 ст. л.

Цукор – 1 ст. л.

Сіль – 1-1,5 ч. л.

Рослинна олія – ​​3 ст. л.

Тепла вода – 2 склянки

Цукрова пудра – за смаком

Рослинна олія для смаження – скільки вийде

Рецепт приготування пісних пампушок на Різдво:

Борошно просіяти, змішати з сухими інгредієнтами. Поступово додати олію і воду. Замісіть м'яке тісто. Тісто накрити рушником і поставити в тепле місце, приміром, на водяну баню на 20-30 хвилин. Коли тісто збільшиться вдвічі, обім'яти його. Сформувати пампухи. Дати відпочити 15 хвилин. У казані розігріти олію, смажити пампушки на середньому вогні до золотистого кольору. Хвилини дві з кожного боку. Викласти на серветку. Дати стекти зайвому жиру. Остудити і посипати цукровою пудрою.

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