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12 страв на Святвечір: перелік і рецепти традиційних пісних страв
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У переддень Різдва заведено усією родиною збиратися за столом та з появою першої зірки розпочинати трапезу. Особливості такого застілля у тому, що повинно бути 12 особливих пісних страв. Підготували для вас повний перелік страв з рецептами.
Існує певна послідовність споживання страв на Святий Вечір. Спочатку потрібно з'їсти кутю, а потім голубці, вареники, смажену рибу, капусту та інше, а запивати все узваром.
12 страв на Святий Вечір
- Кутя
- Узвар
- Голубці
- Вареники
- Грибна підливка
- Риба
- Борщ з вушками
- Теплий салат з квасолі
- Тушкована капуста
- Оселедець
- Часник
- Пампушки
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Кутя з пшениці на Різдво
Інгредієнти:
- Пшениця – 250 г
- Ізюм – 100 г
- Мак – 100 г
- Горіхи волоські – 100 г
- Мед – 200 г
- Сіль – дрібка
Рецепт приготування різдвяної куті:
- Зерна пшениці заливаємо холодною водою і залишаємо на ніч набухати. Потім воду зливаємо, пшеницю добре промиваємо.
- Додаємо до пшениці воду в співвідношенні 1:2 (500 мл). Варимо пшеницю до готовності, приблизно 1-1,5 години.
- Обсмажені волоські горіхи рубаємо ножем.
- Мак і родзинки заливаємо окропом, залишаємо на 10 хвилин.
- До меду додаємо теплу воду (0,5 склянки) і перемішуємо до розчинення меду.
- Зливаємо воду з маку і родзинок. До маку додаємо трохи медового сиропу.
- Подрібнюємо мак занурювальним блендером. (Також можна подрібнити мак за допомогою ступки або м'ясорубки.)
- Зварену пшеницю промиваємо холодною водою, зливаємо воду за допомогою сита. Висипаємо пшеницю в миску.
- Додаємо до пшениці медовий сироп, мак, родзинки та волоські горіхи. Ретельно перемішуємо. Готово!
Узвар, компот з сухофруктів
Інгредієнти:
- Сухофрукти (яблука, груші, вишня, сливи, курага, родзинки) – 500 г
- Лимон – 1 шт
- Мед – 2 ст. л.
- Цукор – за смаком
- Вода – 2 л
- Заморожена малина (за бажанням) – 150-200 г
Рецепт приготування узвару з сухофруктів на Різдво:
- Всі сухофрукти добре промити водою. Залити 2 л води та настоювати 3-4 години.
- Злити воду, довести її до кипіння разом з цукром. Фрукти скласти в каструлю, залити отриманим відваром.
- Лимон помити. Обшпарити окропом. Стерти цедру з лимона теркою. Видавити лимонний сік. Додати до фруктів в каструлю цедру, сік лимона і мед.
- Накрити компот із сухофруктів кришкою, укутати рушником, складеним у кілька разів, і настояти узвар ніч.
Голубці пісні
Інгредієнти:
- Капуста білокачанна – 1 шт
- Рис – 120 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт
- Морква – 1 шт
- Печериці – 200 г
- Помідори – 2 шт
- Часник – 3 зубчики
- Зелень – за смаком
- Томатна паста – 4 ст.л.
- Рослинна олія – 70 мл
- Сіль – за смаком
- Перець – за смаком
- Вода – 0,75 л
Рецепт приготування пісних голубців:
- Качан капусти вимити, розібрати на листя, які опускати в окріп на 3 хвилини по черзі, щоб вони стали м'якими. Занурювати не більше 3 листів одночасно. Охолодити.
- У кожного листа зрізати потовщення.
- Рис промити, залити окропом, довести до кипіння і варити 5 хвилин. Злити воду.
- Гриби вимити, розрізати на 4-8 частин.
- Помідори вимити, обдати окропом, зняти з них шкірку і нарізати дрібними кубиками.
- Часник очистити та розтовкти в ступці або видавити.
- Лук очистити та нарізати дрібними кубиками.
- Моркву вимити, очистити та натерти на великій тертці.
- Зелень вимити, обсушити та порубати.
- Розігріти сковороду з рослинною олією та обсмажити цибулю до рум'яності.
- Додати до цибулі моркву та печериці й обсмажити разом хвилини 3-4.
- Змішати цибулю з морквою і грибами, рис, помідори, часник, рубану зелень. Посолити, поперчити за смаком. Добре перемішати.
- На капустяне листя класти по 1-1,5 столові ложки начинки та скрутити голубці.
- Сформовані голубці обсмажити на розігрітій олії по 1-2 хвилини з кожного боку.
- Залити голубці з грибами водою з розведеною томатною пастою. Посолити за смаком.
- Накрити кришкою і довести до кипіння на сильному вогні.
- Зменшити вогонь і варити 40 хвилин.
- Пісні голубці з грибами можна подавати з пісним майонезом.
Вареники з картоплею
Інгредієнти:
Для тіста:
- Борошно – 4-4,5 склянки
- Вода тепла – 2 склянки
- Сіль – 1 ч. л.
- Цукор – 0, 5 ч. л.
Для начички:
- Картопля – 600 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт
- Сіль – 0,5 ч. л.
- Перець – на кінчику ножа
- Олія – 3 ст. л.
Для посипання:
- Цибуля ріпчаста – 1 шт
- Олія – 4. ст. л.
Рецепт приготування вареників з картоплею на Святвечір:
- Почистити та помити цибулю і картоплю.
- Нарізати картоплю кубиками. Зварити в підсоленій воді до готовності приблизно 20-25 хвилин.
- Цибулю нарізати кубиками.
- Налити в сковороду олію. Посмажити цибулю, помішуючи, на середньому вогні до золотистого кольору, хвилин 5-6.
- Коли картопля звариться, всю воду акуратно злити. Картоплю розім'яти. Посолити та поперчити, додати рослинну олію разом з половиною смаженої цибулі. Добре перемішати. Остудити. Начинка готова.
- Приготувати тісто для вареників з картоплею. Борошно просіяти. У миску налити теплу воду, додати сіль і цукор. Перемішати до розчинення.
- У воду додавати порціями по пів склянки борошно, вимішуючи. Замісити м'яке тісто.
- На 10 хвилин залишити тісто на столі або в мисці. Накрити рушником.
- Відрізати від тесту половину. Розкачати тісто, підсипаючи борошно за потребою, в тонкий пласт (близько 3-х міліметрів товщиною).
- Нарізати тісто на квадратики зі стороною 5 см або склянкою видавити кружечки.
- На кожен шматочок викладіть 1-1,5 чайні ложки начинки. Ретельно заліпити краї.
- Потім розкачати другу половину тіста. І зліпити всі вареники.
- Закип'ятити в каструлі 3 л води, посолити. Варити вареники з картоплею 2-3 порціями, 7-10 хвилин до готовності тіста.
- Подати вареники з картоплею зі смаженою цибулькою і рослинною олією.
Горбуша, тушкована в томатному соусі з грибами
Інгредієнти:
- Горбуша – 2-3 шматочки (210 г)
- Печериці – 100 г
- Цибуля ріпчаста – 0,5 шт
- Томатна паста – 20 г
- Олія – 20 мл
- Сіль – 0,5 ч. л.
- Цукор – 0,5 ч. л.
- Лавровий лист – 1 шт
- Вода – 250 мл
Рецепт приготування тушкованої риби на Святвечір:
- Лук очистити та нарізати кубиками.
- Гриби нарізати великими шматочками.
- На середньому вогні розігріти сковороду з рослинною олією. Через 30 секунд викласти в сковороду гриби з цибулею і смажити протягом 5-8 хвилин, періодично помішуючи.
- Потім додати до грибів з цибулею томатну пасту, сіль і цукор.
- Влити воду. Перемішати.
- У томатний соус з грибами та цибулею викласти шматочки горбуші.
- Додати лавровий лист.
- Накрити сковороду кришкою і відправити її на сильний вогонь. Коли соус закипить, зменшити вогонь і тушкувати горбушу в томатному соусі з грибами 20 хвилин.
Грибна підлива з печериць
Інгредієнти:
- Печериці – 350 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт
- Морква – 1 шт
- Борошно пшеничне – 2 ст.л.
- Вода – 400 мл
- Пісний майонез – 3 ст.л.
- Олія – для смаження
- Сіль – за смаком
- Перець – за смаком
Рецепт приготування грибного соусу на Різдво:
- Натерту моркву і нарізану цибулю обсмажити на олії.
- Додати нарізані печериці. Посолити та поперчити.
- У борошно налити трохи води та добре все перемішати, а потім додати решту води. Додати спеції та сіль.
- Додати воду з борошном в сковороду і тушкувати 5 хвилин.
- Після чого додати 3 ст. л. пісного майонезу або можна обійтися без нього. Перемішати та залишити грибну підливу з печериць на 2 хвилини на повільному вогні.
Борщ пісний з грибними вушками
Інгредієнти:
- Буряк – 300 г
- Капуста – 300 г
- Картопля – 200 г
- Гриби сухі білі – 50 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт
- Морква – 1 шт
- Перець болгарський – 0,5 шт
- Корінець селери – 0,5 шт
- Томати у власному соку – 100 г
- Рослинна олія – 1 ст.л.
- Сік журавлини – 100 мл
- Сік лимона – 1 ст.л.
- Цукор – 1 ст.л.
- Сіль – за смаком
- Суміш перцю – за смаком
- Петрушка – 1 пучок
Для грибних вушок:
- Борошно – 1,5 стакан
- Окріп – 0,5 стакана
- Олія рослинна – 3 ст.л.
- Сіль – за смаком
- Кріп свіжий – 1 пучок
- Грузді варено-морожені – 200 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт
- Олія рослинна – 1 ст.л.
Рецепт приготування пісного борщу з вушками на Святий Вечір:
- Сухі гриби замочити у воді на 30 хв, процідити та поставити варити.
- Змішати сік лимона та журавлини, додати сіль і цукор, перемішати.
- Буряк очистити та натерти на тертці для корейської моркви. Залити сумішшю соків, додати води, щоб тільки покрила буряк і поставити тушкувати до готовності.
- Тепер обсмажуємо моркву з цибулею, додаємо селеру, болгарський перець і протерті томати, доводимо до готовності.
- Приготуємо тісто для вушок. Борошно змішати з сіллю і промитим, висушеним кропом. Залити окропом, змішаним з рослинною олією і вимісити. Тісто повинно вийти м'яким і еластичним, що не прилипало до рук, при необхідності додати ще борошна. Залишити відпочити хвилин на 30.
- Готуємо фарш для вушок. Грузді та цибулю нарізаємо дрібно, додаємо відварені та порізані сухі білі гриби. Обсмажуємо цибулю з грибами та половину цієї суміші подрібнюємо в блендері, змішуємо з іншими грибами.
- Розкачуємо тісто, нарізаємо невеликими квадратами, щоб вушка вийшли на один зуб.
- Кладемо грибну начинку і защипуємо у формі вушок. Готові вушка ставимо в холодильник.
- Часникова заправка. У блендері подрібнюємо часник із сіллю, сумішшю перців, рослинною олією та водою, виходить дуже ароматна емульсія білого кольору. Суміш термоядерна, але з борщем саме те!
- У проціджений грибний бульйон закладаємо картоплю і варимо до напівготовності, потім кладемо капусту, нашатковану соломкою, доводимо до готовності. Потім додати тушкування і в фіналі буряк, який залишається таким же яскравим. Коли закипить, відразу вимикаємо, даємо трохи настояться. В цей час відварюємо вушка в підсоленій воді, як тільки спливуть можна діставати. Наливаємо борщ, кладемо туди вушка, зелень і насолоджуємося смаком.
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Теплий салат з квасолею і грибами
Інгредієнти:
- Свіжі шампіньйони – 200 г
- Квасоля (варена або консервована) – 200 г
- Цибулина велика – 1 шт
- Часник – 2 зубчики
- Оливкова олія – за смаком
- Соєвий соус – 3 ст.л.
Рецепт приготування теплого салату з квасолею на Святвечір:
- Печериці наріжте пластинками та обсмажте на олії.
- Лук наріжте чвертькільцями та обсмажте до золотистого, додайте дрібно нарізану часник і обсмажуйте ще близько 1 хвилини.
- Змішайте теплі гриби, цибулю і квасолю, заправте салат соєвим соусом і подавайте.
- Для пікантності можете 1 зубчик часнику не обсмажувати, а додати свіжим.
Капуста тушкована
Інгредієнти:
- Капуста білокачанна – 800 г
- Олія – 5-6 ст. л.
- Цибуля ріпчаста – 2 шт
- Морква – 1-2 шт
- Сіль – за смаком
- Перець – за смаком
- Томатна паста або кетчуп – 1 ст. л.
- Зелень – за смаком
Рецепт приготування тушкованої капусти:
- Качан капусти вимити, дрібно нашаткувати.
- Цибулю ріпчасту очистити, помити й дрібно нарізати.
- Моркву очистити, помити й натерти на крупній тертці.
- Сковороду нагріти, налити рослинну олію. У гаряче олію викласти цибулю і моркву. Тушкувати цибулю з морквою, помішуючи, на середньому вогні 4-6 хвилин. Можна накрити кришкою.
- Потім викласти капусту. Тушкувати на слабкому вогні до готовності, помішуючи, 25-30 хвилин.
- Посолити і поперчити, додати томатну пасту або кетчуп. Добре перемішати. Тушкувати ще 5 хвилин.
Оселедець домашній
Інгредієнти:
- Оселедець свіжий – 1 кг
- Цибуля ріпчаста – 400 г
- Олія – 0,5 склянки
- Чай (чорний, пакетики разові) – 2 шт
- Вода (кипляча, для заварки чаю) – 1,5 склянки
- Сіль (за смаком) – 1,5 ч.л.
- Перець чорний (і запашний) – 10 шт
- Лист лавровий – 4 шт
Рецепт приготування домашнього оселедьця:
- Приготувати оселедець, почистити, обрізати плавники, голови, помити. Нарізати шматочками приблизно по 5 сантиметрів. Посолити за смаком.
- Приготувати цибулю, нарізавши півкільцями.
- Заварити чай, нехай настоїться, щоб був міцним. Він додасть рибі колір копченості й вона не розвалюватиметься після варіння.
- У каструлю з товстим дном покласти шар цибулі.
- Потім оселедець шматочками.
- Знову цибулю і оселедець.
- Останній шар присипати цибулею. Між шарами покласти перець.
- Якщо каструля широка, то вийде три шари – два цибулевих і один рибний.
- На викладену шарами рибу вилити рослинну олію.
- Потім міцний чай і поставити варити на 2,5 години. Спочатку нехай закипить на великому вогні, потім поставити вогонь на найменший, щоб ледве-ледве кипіло. У готової рибки води майже немає, але залишається олійка.
- За 10 хвилин до закінчення варіння додати лавровий лист.
Часник по-прованськи
Інгредієнти:
- Часник – 2-4 головки
- Олія оливкова – 3-4 ст.л.
- Прованські трави – 1 ч.л.
- Тим'ян, розмарин – за смаком
- Лавровий лист – 1-2 шт
- Біле вино – 30-50 мл
- Зелень петрушки – для подачі
Рецепт приготування часнику на Святвечір:
- Часник розібрати на дольки і очистити.
- У сотейнику нагріваємо оливкову олію та занурюємо туди часник. Коли зашипить, відразу зменшуємо вогонь на мінімум.
- Додамо спеції і лавровий лист. Тримаємо на мінімальному вогні хвилин 20-25.
- Постійно струшуючи часник в сотейнику. Можна і помішувати, але є ризик пошкодити часточки.
- Важливо уникати "смаженого" часнику!
- Після закінчення часу збільшуємо вогонь і відразу вливаємо вино. Даємо йому трохи випаруватися.
- Можна посолити за смаком. Лавровий лист прибираємо. Посипаємо рубаною петрушкою.
Пісні дріжджові пампухи
Інгредієнти:
- Борошно – 5 склянок
- Дріжджі сухі – 1 ст. л.
- Цукор – 1 ст. л.
- Сіль – 1-1,5 ч. л.
- Рослинна олія – 3 ст. л.
- Тепла вода – 2 склянки
- Цукрова пудра – за смаком
- Рослинна олія для смаження – скільки вийде
Рецепт приготування пісних пампушок на Різдво:
- Борошно просіяти, змішати з сухими інгредієнтами. Поступово додати олію і воду. Замісіть м'яке тісто.
- Тісто накрити рушником і поставити в тепле місце, приміром, на водяну баню на 20-30 хвилин.
- Коли тісто збільшиться вдвічі, обім'яти його.
- Сформувати пампухи. Дати відпочити 15 хвилин.
- У казані розігріти олію, смажити пампушки на середньому вогні до золотистого кольору. Хвилини дві з кожного боку.
- Викласти на серветку. Дати стекти зайвому жиру. Остудити і посипати цукровою пудрою.
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