Гарбузова каша з рисом на молоці: покроковий рецепт осінньої страви – відео

Стартував сезон гарбузів, а це означає, що можна експериментувати на кухні з осіннім меню. Що обов'язково слід приготувати кожному з цього овоча, то це гарбузову кашу. Тож ловіть рецепт.

Гарбузову кашу готують з вівсяною крупою, з пшоном, з манкою і навіть з кукурудзяною крупою. Ми ж сьогодні розповімо, як смачного поєднати гарбуз з рисом. Страва виходить ситною і ніжною, і вона ідеально підійде для сніданку як дорослим, так і дітям.

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Рецептом поділилася фуд-блогерка Вікторія Кельбас на своїй сторінці в Instagram.

Як приготувати гарбузову кашу з рисом: покроковий рецепт

Інгредієнти:

сирий гарбуз – 200 грамів;

сирий рис – 90 грамів;

молоко – 500 мілілітрів;

цукор – 1 столова ложка;

ванільний цукор – 1 чайна ложка;

сіль – 14 чайна ложка.

Спосіб приготування:

У каструлю налийте молоко і доведіть його до кипіння, постійно помішуючи. Тоді додайте цукор, сіль та ванільний цукор. Усе добре перемішайте. Очищений та нарізаний кубиками гарбуз висипте в каструлю з молоко. Тим часом промийте рис і додайте до молока та гарбуза. Перемішувати не потрібно. Накрийте кришкою та варіть 30 хвилин на слабкому вогні. Після цього зніміть кришку і розімніть гарбуз об стінки каструлі. Тоді вимкніть вогонь, накрийте кришкою і дайте настоятися ще 15 – 20 хвилин.

Смачного!

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