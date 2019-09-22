Як приготувати ідеальний офісний обід

Чи сумісна робота в офісі і збалансоване харчування? Звісно так! Як правильно скласти меню для офісного обіду розповіла експерт по правильному харчуванню Катя Медушкіна.

Якщо ви хочете харчуватися здорово та збалансовано, то вам варто брати з собою домашню їжу. Вам не потрібно чекати доставку обідів чи підлаштовуватися під меню кафе.

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Для початку обзаведіться контейнерами достатньої місткості. Як ланч-бокси цілком можуть підійти навіть звичайні побутові місткості для зберігання з термостійкого матеріалу, щоб в разі необхідності можна було підігріти обід в мікрохвильовій печі.

Тож яким повинен бути обід з собою?

Обід повинен містити білки, жири і складні вуглеводи;

Бути досить ситним і поживним;

Не дуже довго готуватися;

Бути зручним для вживання відразу (не треба нічого змішувати, намазувати чи перекладати);

Бути зручним для перенесення (щоб не розливалося).

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