Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Привітання

Як приготувати ідеальний офісний обід

  • 20
Як приготувати ідеальний офісний обід - фото 1

Чи сумісна робота в офісі і збалансоване харчування? Звісно так! Як правильно скласти меню для офісного обіду розповіла експерт по правильному харчуванню Катя Медушкіна.

Якщо ви хочете харчуватися здорово та збалансовано, то вам варто брати з собою домашню їжу. Вам не потрібно чекати доставку обідів чи підлаштовуватися під меню кафе.

І ще: Цей осінній смаколик продовжує молодість

Для початку обзаведіться контейнерами достатньої місткості. Як ланч-бокси цілком можуть підійти навіть звичайні побутові місткості для зберігання з термостійкого матеріалу, щоб в разі необхідності можна було підігріти обід в мікрохвильовій печі.

Тож яким повинен бути обід з собою?

  • Обід повинен містити білки, жири і складні вуглеводи;
  • Бути досить ситним і поживним;
  • Не дуже довго готуватися;
  • Бути зручним для вживання відразу (не треба нічого змішувати, намазувати чи перекладати);
  • Бути зручним для перенесення (щоб не розливалося).

Читайте також: ТОП-5 найбільш корисних осінніх продуктів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Який популярний актор зіграв цю жіночу роль?
  • 19 вересня, 15:30
  • 434
Кріпосна 2 сезон 23, 24 серія: дивитись онлайн шокуючий фінал серіалу СТБ
  • 19 вересня, 23:02
  • 11968
Рок музика вересня: плейлист нових треків тижня
  • 19 вересня, 10:19
  • 459
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл