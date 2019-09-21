Цей осінній смаколик продовжує молодість

Цей овоч не лише є одним із символів Хелловіну, а й дозволяє продовжити молодість.

Експерти визначили, що саме гарбуз позитивно впливає на організм, тримаючи його в тонусі. А все завдяки тому, що він прискорює регенерацію пошкоджених тканин. Медики пояснюють, що екологія та стреси негативно впливають на живі тканини, а гарбузові смаколики пришвидшують їх відновлення.

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Страви з осіннього овоча позитивно впливають на судини та шкіру. До того ж, гарбуз у раціоні виводить з організму токсичні речовини та дозволяє позбутися зайвих кілограмів.

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