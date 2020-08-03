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Готуємо ідеальну смажену картоплю: 8 порад

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Картопля - фото 1
Картопля / whatsfordinner

Що може бути простіше за смажену картоплю? Але, як показує практика, далеко не кожен може приготувати цю елементарну страву так, щоб було по-справжньому смачно.

1. Якщо ви хочете отримати хрустку скоринку, як у картоплі фрі, тоді після того, як поріжете картоплю, промийте її в холодній воді, щоб змити зайвий крохмаль. Після чого картоплю треба просушити на паперових рушниках.

2. Другий секрет полягає в пательні. Не на кожній сковороді можна приготувати цю нескладну страву. Оптимальний варіант чавунна сковорода, вона товстостінна, довго нагрівається і довго тримає тепло, це важливо.

3. Хочете знати, як смажити картоплю, щоб отримати її з хрусткою скоринкою? Викладайте картоплю в один шар, інакше вона у вас вийде тушкованою, а не смаженою.

4. Завжди викладайте картоплю на вже розігріту олію (краще взяти суміш вершкового і рослинної).

5. Солити картопля найкраще в кінці смаження, інакше вона вбере багато жиру.

6. Для отримання ідеальної скоринки перед смаженням обсипте шматочки борошном і струсіть надлишок.

7. Якщо хочете додати до картоплі часник або спеці, робіть це за 5 хвилин до закінчення смаження.

8. Точної відповіді на питання скільки смажити картоплю немає. Це залежить від її кількості і того, як картопля нарізана. Але в середньому процес смаження займає 20-30 хвилин. Смачного!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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