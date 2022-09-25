Як приготувати домашні сочники з сиром: рецепт випічки з дитинства

Захотілося домашньої випічки? Приготуйте вдома ароматні сочники з сиром. Цей десерт стане чудовим доповнення до кави чи чаю.

Не знаєте, що приготувати з домашнього сиру? Сочники з сиром, приготовлені власноруч, – це дуже смачно. Крихке тісто, ніжна начинка з щільною текстурою – ідеальне поєднання. Тож зберігайте до своєї колекції ще один рецепт.

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Як спекти сочники вдома: покроковий рецепт

Інгредієнти

Для тіста:

Борошно – 280-300 грамів;

Яйце – 1 штука;

Цукор – 80 грамів;

Ванільний цукор – 1 чайна ложка;

Сіль – 1/3 чайної ложки;

Сметана 20% – 100 грамів;

Вершкове масло – 100 грамів;

Розпушувач – 0,5 чайної ложки;

Для начинки:

Сир 9% – 250 грамів;

Цукор – 2 столової ложки (на ваш смак);

Сметана 20% – 1 стакан;

Білок яйця – 1 штука;

Борошно – 1 стакан;

Ванільний цукор – 1 чайна ложка;

Спосіб приготування

Перемішайте борошно з розпушувачем, а тоді перетріть з холодним вершковим маслом, щоб вийшла крихта. Додайте цукор, сіль, сметану та яйце. Замісіть м'яке тісто. Якщо ви бачите, що тісто дуже липке, додайте ще трохи борошна. Не потрібно довго вимішувати тісто, інакше готові сочники будуть надто твердими. Тісто накрийте харчовою плівкою та відправте в холодильник на 30-60 хвилин. Тим часом приготуйте начинку. Для цього змішайте сир зі сметаною, додайте ванільний цукор, звичайний цукор, білок та борошно. Якщо ви бачите, що начинка виходить рідкою, додайте ще трохи борошна. Розділіть тісто на 10 частин та розкачайте кожну з них в круглий коржик. На одну половину коржика викладіть начинку та накрийте другою половиною тіста. Сформовані сочники викладіть на форму для випікання, вистелену пергаментом. Змастіть сочники жовтком. Відправте у духовку на 25-30 хвилин та випікайте при температурі 180-190 градусів. Перед подачею посипте сочники цукровою пудрою.

Смачного!

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