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Ектор Хіменес-Браво приготував зимовий десерт: рецепт динного сорбету від шеф-кухаря

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Ектор Хіменес-Браво приготував зимовий десерт: рецепт динного сорбету від шеф-кухаря - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати динний сорбет. Скуштуйте і ви такий оригінальний десерт!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати зимовий динний сорбет з солодким рисом.

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Інгредієнти:

  • Половина замороженої дині
  • Рис – 100 грамів
  • Вода – 300 мл
  • Вершки – 50 мл

М'ятний сироп:

  • Вода – 100 мл
  • Цукор – 50 мл
  • М'ята – 10 грамів

Для прикраси:

  • Цедра лимона
  • Тархун

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