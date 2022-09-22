Ектор Хіменес-Браво приготував зимовий десерт: рецепт динного сорбету від шеф-кухаря

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати динний сорбет. Скуштуйте і ви такий оригінальний десерт!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати зимовий динний сорбет з солодким рисом.

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Інгредієнти:

Половина замороженої дині

Рис – 100 грамів

Вода – 300 мл

Вершки – 50 мл

М'ятний сироп:

Вода – 100 мл

Цукор – 50 мл

М'ята – 10 грамів

Для прикраси:

Цедра лимона

Тархун

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