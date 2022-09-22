Ліза Глінська поділилася осіннім рецептом: шоколадні сіннабони із карамеллю

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування оригінального осіннього десерту – шоколадних сіннабонів із карамеллю та сметанною заливкою. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту!

Ліза Глінська показала, як приготувати шоколадні сіннабони із карамеллю та сметанною заливкою.

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Це неймовірно смачно! Друзі, готуйте та куштуйте із задоволенням! І обирайте якісні продукти, зроблені з любов'ю!", – коментує Ліза Глінська.

Опара:

300 мл молока

15 г свіжих дріжджів (5 г сухих)

20 г цукру

150 г борошна

Шоколадно дріжджове тісто:

опара

100 г яйця (кімнатної температури)

60 г цукру

480 г борошна

20 г какао-порошку (алкалізованого)

5 г солі

100 г вершкового масла (жирністю 62%, кімнатної температури)

Начинка:

100 г вершкового масла (жирністю 62%, кімнатної температури)

150 г цукру

15 г порошку кориці

Солона карамель:

100 г цукру (4 ст.л з гіркою)

130 г вершків (жирністю 30-35%)

50 г згущеного молока

50 г вершкового масла (жирністю 62%)

Сіль

Сметанна заливка:

300 г сметани (жирністю 10%)

20 г цукрової пудри

Додатково:

100 г обсмажених волоських горіхів

50 г чорного шоколаду

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