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Ліза Глінська поділилася осіннім рецептом: шоколадні сіннабони із карамеллю

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Ліза Глінська поділилася осіннім рецептом: шоколадні сіннабони із карамеллю - фото 1

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування оригінального осіннього десерту – шоколадних сіннабонів із карамеллю та сметанною заливкою. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту!

Ліза Глінська показала, як приготувати шоколадні сіннабони із карамеллю та сметанною заливкою.

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Це неймовірно смачно! Друзі, готуйте та куштуйте із задоволенням! І обирайте якісні продукти, зроблені з любов'ю!", – коментує Ліза Глінська.

Опара:

  • 300 мл молока
  • 15 г свіжих дріжджів (5 г сухих)
  • 20 г цукру
  • 150 г борошна

Шоколадно дріжджове тісто:

  • опара
  • 100 г яйця (кімнатної температури)
  • 60 г цукру
  • 480 г борошна
  • 20 г какао-порошку (алкалізованого)
  • 5 г солі
  • 100 г вершкового масла (жирністю 62%, кімнатної температури)

Начинка:

  • 100 г вершкового масла (жирністю 62%, кімнатної температури)
  • 150 г цукру
  • 15 г порошку кориці

Солона карамель:

  • 100 г цукру (4 ст.л з гіркою)
  • 130 г вершків (жирністю 30-35%)
  • 50 г згущеного молока
  • 50 г вершкового масла (жирністю 62%)
  • Сіль

Сметанна заливка:

  • 300 г сметани (жирністю 10%)
  • 20 г цукрової пудри

Додатково:

  • 100 г обсмажених волоських горіхів
  • 50 г чорного шоколаду

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