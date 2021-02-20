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Як приготувати десерт Три молока в домашніх умовах

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Рецепт десерта Три молока - фото 1
Рецепт десерта Три молока / pinterest

Трес лечес, або Три молока – знаменитий десерт родом з Америки. Його основа – бісквіт, просочений трьома видами молока. Авторство цієї страви приписують собі Мексика, Нікарагуа і Венесуела.

Для рецепта ви можете використовувати свій улюблений рецепт бісквіта. З вказаної кількості інгредієнтів виходить приблизно 10-12 порцій в залежності від подачі.

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На бісквіт:

  • Борошно 80 г
  • Цукор 70 г
  • Яйця 4 шт.
  • Ванілін 0,5 ч.л.
  • Сіль щіпка

Пропитка:

  • Згущене молоко 250 г
  • Варене згущене молоко 4 ст.л.
  • Пряжене молоко або нежирні вершки 70 мл

Покриття:

  • Вершки 26% або більше 100 г
  • Вершковий сир 200 г
  • Цукрова пудра 2 ст.л.
  • Цедра лимона 1 шт.

Як приготувати Три молока:

  1. Приготуйте бісквіт. З'єднайте яйця з цукром і все збийте міксером так, щоб маса збільшилася в три рази і побіліла. Просійте борошно і в кілька прийомів введіть в яєчну масу, мішаючи знизу вгору.
  2. Застеліть невелике деко пергаментним папером і вилийте тісто. Випікайте при 180 ° C до готовності, 15-20 хвилин. Приготуйте молочний крем. Підігрійте молоко в сотейнику. В окремій мисці збийте жовтки з цукром і крохмалем. Потім поступово введіть гаряче молоко в яєчну суміш і активно перемішайте віночком. Додайте ваніль і шматочок вершкового масла. Дайте охолонути.
  3. Збийте до білого м'яке вершкове масло і введіть поступово холодний заварний крем. Все ще раз збийте. Приготуйте крем зі згущеного молока. Збийте м'яке вершкове масло до білого кольору і введіть згущене молоко, не припиняючи збивання.
  4. Приготуйте вершковий крем. Збийте добре охолоджені вершки і поступово введіть цукрову пудру. Зберіть десерт. У стаканчик покладіть корж бісквіта і добре просочіть його вершками. Зверху покрийте заварним кремом і знову покладіть просочений бісквіт. Далі: крем зі згущеного молока, просочений бісквіт і вершковий крем.
Як приготувати десерт Три молока в домашніх умовах - фото 448566

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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