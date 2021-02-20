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Як приготувати десерт Три молока в домашніх умовах
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Трес лечес, або Три молока – знаменитий десерт родом з Америки. Його основа – бісквіт, просочений трьома видами молока. Авторство цієї страви приписують собі Мексика, Нікарагуа і Венесуела.
Для рецепта ви можете використовувати свій улюблений рецепт бісквіта. З вказаної кількості інгредієнтів виходить приблизно 10-12 порцій в залежності від подачі.
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На бісквіт:
- Борошно 80 г
- Цукор 70 г
- Яйця 4 шт.
- Ванілін 0,5 ч.л.
- Сіль щіпка
Пропитка:
- Згущене молоко 250 г
- Варене згущене молоко 4 ст.л.
- Пряжене молоко або нежирні вершки 70 мл
Покриття:
- Вершки 26% або більше 100 г
- Вершковий сир 200 г
- Цукрова пудра 2 ст.л.
- Цедра лимона 1 шт.
Як приготувати Три молока:
- Приготуйте бісквіт. З'єднайте яйця з цукром і все збийте міксером так, щоб маса збільшилася в три рази і побіліла. Просійте борошно і в кілька прийомів введіть в яєчну масу, мішаючи знизу вгору.
- Застеліть невелике деко пергаментним папером і вилийте тісто. Випікайте при 180 ° C до готовності, 15-20 хвилин. Приготуйте молочний крем. Підігрійте молоко в сотейнику. В окремій мисці збийте жовтки з цукром і крохмалем. Потім поступово введіть гаряче молоко в яєчну суміш і активно перемішайте віночком. Додайте ваніль і шматочок вершкового масла. Дайте охолонути.
- Збийте до білого м'яке вершкове масло і введіть поступово холодний заварний крем. Все ще раз збийте. Приготуйте крем зі згущеного молока. Збийте м'яке вершкове масло до білого кольору і введіть згущене молоко, не припиняючи збивання.
- Приготуйте вершковий крем. Збийте добре охолоджені вершки і поступово введіть цукрову пудру. Зберіть десерт. У стаканчик покладіть корж бісквіта і добре просочіть його вершками. Зверху покрийте заварним кремом і знову покладіть просочений бісквіт. Далі: крем зі згущеного молока, просочений бісквіт і вершковий крем.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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