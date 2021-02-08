Оригінальний плов з креветками: українська модель поділилася швидким рецептом

Якщо не знаєте, що приготувати на вечерю, тоді ділимося простим та швидким рецептом плову з креветками. Як приготувати страву розповіла учасниця реаліті "Супер Топ-модель по-українськи" Анна Сулима.

Як зізналася Анна, вона разом з нареченим Августом відзначали річницю. На честь свята дівчина вирішила приготувати плов з креветками. Вийшло дуже смачно, тому й поділилася рецептом незвичайного плову, який відмінно підходить на гарнір до стейків з лосося.

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Інгредієнти

рис – 1,5 склянки;

креветки – 500 г;

цибуля – 1-2 шт;

морква – 2 шт;

часник – 2-3 зубчики;

рослинна олія для смаження

сіль, перець та спеції на смак.

Спосіб приготування плову з креветками

Спочатку відваріть креветки в солоній воді і очистіть їх. Почистіть і дрібно наріжте цибулю, обсмажте її на сковороді з добре розігрітою олією. Наріжте моркву тонкою соломкою або натріть на грубій тертці. Додайте на сковороду до цибулі і смажте до золотистої скоринки. Промийте та висушіть рис, додайте його до цибулі і моркви. Добре перемішайте, додайте дрібно нарізаний часник, сіль, перець і спеції на смак. Влийте три склянки води (можна взяти ту, в якій варилися креветки), закрийте кришкою і томіть на повільному вогні, поки рідина повністю не вбереться. Наріжте креветки і обсмажте їх в невеликій кількості рослинної олії. Перемішайте креветки з рисом і овочами – ваш плов готовий.

Смачного!

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