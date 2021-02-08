Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Голос країни

Оригінальний плов з креветками: українська модель поділилася швидким рецептом

  • 31
Як приготувати плов з креветками - фото 1
Як приготувати плов з креветками / recept.photo

Якщо не знаєте, що приготувати на вечерю, тоді ділимося простим та швидким рецептом плову з креветками. Як приготувати страву розповіла учасниця реаліті "Супер Топ-модель по-українськи" Анна Сулима.

Як зізналася Анна, вона разом з нареченим Августом відзначали річницю. На честь свята дівчина вирішила приготувати плов з креветками. Вийшло дуже смачно, тому й поділилася рецептом незвичайного плову, який відмінно підходить на гарнір до стейків з лосося.

І ще: Знаменитий британський шеф-кухар розповів, як зварити ідеальні спагетті: відеоінструкція

Інгредієнти

  • рис – 1,5 склянки;
  • креветки – 500 г;
  • цибуля – 1-2 шт;
  • морква – 2 шт;
  • часник – 2-3 зубчики;
  • рослинна олія для смаження
  • сіль, перець та спеції на смак.
Оригінальний плов з креветками: українська модель поділилася швидким рецептом - фото 446719

Спосіб приготування плову з креветками

  1. Спочатку відваріть креветки в солоній воді і очистіть їх. Почистіть і дрібно наріжте цибулю, обсмажте її на сковороді з добре розігрітою олією.
  2. Наріжте моркву тонкою соломкою або натріть на грубій тертці. Додайте на сковороду до цибулі і смажте до золотистої скоринки.
  3. Промийте та висушіть рис, додайте його до цибулі і моркви. Добре перемішайте, додайте дрібно нарізаний часник, сіль, перець і спеції на смак. Влийте три склянки води (можна взяти ту, в якій варилися креветки), закрийте кришкою і томіть на повільному вогні, поки рідина повністю не вбереться.
  4. Наріжте креветки і обсмажте їх в невеликій кількості рослинної олії. Перемішайте креветки з рисом і овочами – ваш плов готовий.

Смачного!

Читайте також: Як приготувати справжній український борщ: покроковий рецепт у фото від Євгена Клопотенка

Джерело: novy.tv
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
8 дурних запитань працівнику McDonald’s: уся правда в останній робочий день
  • 30 cічня, 16:18
  • 2223
Визначено найпопулярніші кольори авто серед українських водіїв
  • 18 cічня, 12:46
  • 165
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2803553
Загрузка...
Новини