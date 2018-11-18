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Енциклопедія їжі: як смачно і правильно приготувати домашні суші
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Прості та апетитні рецепти домашніх суші та ролів, які ви зможете зробити вже сьогодні. Як правильно приготувати роли та суші вдома розповідає Радіо МАКСИМУМ.
Суші домашні: рецепт рису
Рис є головним компонентом суші, тому при його підготовці слід врахувати всі рекомендації японських кулінарів. Недовареним він зіпсує смак страви, будучи перевареним, розвалить ваші роли. Відсутність вираженого смаку також вважається поганим тоном в країні Висхідного Сонця.
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Як готувати:
- Промийте рис, висипте в каструлю, залийте водою. У холодну воду покладіть шматочок норі. Перед закипанням норі видаліть. Після цього кришку більше не відкривайте.
- На середньому вогні доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь до мінімального, відварюйте 10-15 хвилин. Вода повністю вбереться.
- Вимкніть вогонь, зніміть каструлю з плити. Потримайте під кришкою 15 хвилин.
Простий рецепт макі-суші (ролів)
Продукти:
- Рис круглозерний 0,5 кг
- Огірок свіжий 1 шт.
- Тунець свіжий 150 г
- Лосось свіжий 150 г
- Норі 10 аркушів
- Оцет рисовий 50 мл
- Цукор 3 ст. ложки
- Сіль 1 ч. Ложка
- Вода 550 мл
Класичні макі-роли – дивіться відео онлайн:
Як готувати:
- Приготування макі починаємо з заправки для рису. Беремо 50 мл рисового оцту, змішуємо його з 3 ст. ложками цукру і 1 ч. ложкою солі. Ретельно перемішуємо вміст склянки.
- Переходимо до рису. Його знадобиться 0,5 кг. Пересипаємо його в каструлю і промиваємо в холодній проточній воді 3-4 рази, поки вода, в якій ми його миєму, не стане прозорою. Ставимо рис на плиту. Додаємо в каструлю воду з розрахунку на 100% рису 110% води.
- Після того, як рис закипить, залишаємо його варитися 15 хвилин на мінімальному вогні. Після закінчення зазначеного часу відкриваємо каструлю і накриваємо її кухонним рушником. Закриваємо кришку і залишаємо рис постояти ще на 15 хвилин. Рушник вбере в себе всю зайву вологу.
- Огірок нарізаємо соломкою. Тунець необхідно нарізати на смужки. Намагайтеся робити їх не дуже товстими. Нарізаємо лосось соломкою. Беремо лист норі і за допомогою ножа ділимо його на 2 рівні частини. Цю процедуру необхідно буде повторити з усіма листами норі.
- Беремо рогожу, обгорнуту в харчову плівку. Кладемо на неї половину листа норі. На норі викладаємо рис. Розрівнюємо його рівним шаром. Викладаємо начинку. Звертаємо рол з огірком, залишаючи смужку норі зовні. Змочуємо її водою. Закриваємо рол. Підбиваємо краї. Розрізаємо рол на 6 або на 8 частин, на ваш розсуд.
Суші з різними начинками: нігірі-суші
Продукти:
- Рис для суші 250 г
- Тунець 50 г
- Лосось 50 г
- Окунь 50 г
- Креветки великі обсмажені 3 шт.
- Васабі
- Листя норі
Як готувати:
- Філе тунця розрізати уздовж шарів. Так само нарізати філе лосося і філе морського окуня. Креветки очистити.
- З підготовленого теплого рису зліпити 15 заготовок. Скибочку лосося змастити невеликою кількістю васабі. З'єднати скибочку риби і рис так, щоб васабі виявився між ними. Злегка притиснути, обертаючи рис в рибну скибочку.
- Там само зробити нігірі-суші зі скибочками окуня і тунця, креветками. За бажання нігірі можна обернути тонкими смужками норі.
Суші буріто
Продукти:
- Рис для суші 200 г
- Лист норі 1 шт.
- Ікра масаго 20 г
- Лосось 50 г
- Крабові палички 60 г
- Огірок 30 г
- Лист салату 10 г
- Сир плавлений 10 г
- Капуста червона 10 г
- Майонез 30 г
Як готувати:
- Варимо рис для суші. Додаємо в готовий рис рисовий оцет, перемішуємо, даємо охолонути. На лист норі укладаємо рис, перевертаємо.
- На зворотну сторону норі укладаємо листя салату, лосось, капусту, сир, огірок, крабові палички, подрібнені ножем. Поливаємо все сумішшю майонезу. Щільно загортаємо в рол. Розрізаємо навскіс посередині.
Швидкі суші з лосося і рису
Продукти:
- Лосось 330 г
- Рис 1,5 склянки
- Рисовий оцет 1,5 ч. л.
- Цукор 1 ст. л.
- Універсальні спеції
- Сіль щіпка
- Кунжутне насіння
- Соєвий соус для сервірування
Як готувати:
- У сотейник насипати рис, залити 1,5 склянки води, на сильному вогні довести до кипіння. Зменшити вогонь, накрити сотейник кришкою і варити рис 5 хвилин, до повного випаровування води. У гарячий рис ввести оцет, цукор і спеції з сіллю.
- Скибочки лосося порізати смужками шириною 3 сантиметри. На кінець кожної смужки викласти по 2 ч.л. рису і згорнути смужки рулетами. Рулетики виставити на тарілку для сервіровки. Посипати суші з лососем і рисом кунжутом. Подавати суші з лососем і рисом з соєвим соусом.
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