Енциклопедія їжі: як смачно і правильно приготувати домашні суші

Прості та апетитні рецепти домашніх суші та ролів, які ви зможете зробити вже сьогодні. Як правильно приготувати роли та суші вдома розповідає Радіо МАКСИМУМ.

Суші домашні: рецепт рису

Рис є головним компонентом суші, тому при його підготовці слід врахувати всі рекомендації японських кулінарів. Недовареним він зіпсує смак страви, будучи перевареним, розвалить ваші роли. Відсутність вираженого смаку також вважається поганим тоном в країні Висхідного Сонця.

Читайте також: Як смачно і правильно приготувати домашню піцу

Суші домашні: рецепт рису / moiris

Як готувати:

Промийте рис, висипте в каструлю, залийте водою. У холодну воду покладіть шматочок норі. Перед закипанням норі видаліть. Після цього кришку більше не відкривайте. На середньому вогні доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь до мінімального, відварюйте 10-15 хвилин. Вода повністю вбереться. Вимкніть вогонь, зніміть каструлю з плити. Потримайте під кришкою 15 хвилин.

Простий рецепт макі-суші (ролів)

Продукти:

Рис круглозерний 0,5 кг

Огірок свіжий 1 шт.

Тунець свіжий 150 г

Лосось свіжий 150 г

Норі 10 аркушів

Оцет рисовий 50 мл

Цукор 3 ст. ложки

Сіль 1 ч. Ложка

Вода 550 мл

Класичні макі-роли – дивіться відео онлайн:

Як готувати:

Приготування макі починаємо з заправки для рису. Беремо 50 мл рисового оцту, змішуємо його з 3 ст. ложками цукру і 1 ч. ложкою солі. Ретельно перемішуємо вміст склянки. Переходимо до рису. Його знадобиться 0,5 кг. Пересипаємо його в каструлю і промиваємо в холодній проточній воді 3-4 рази, поки вода, в якій ми його миєму, не стане прозорою. Ставимо рис на плиту. Додаємо в каструлю воду з розрахунку на 100% рису 110% води. Після того, як рис закипить, залишаємо його варитися 15 хвилин на мінімальному вогні. Після закінчення зазначеного часу відкриваємо каструлю і накриваємо її кухонним рушником. Закриваємо кришку і залишаємо рис постояти ще на 15 хвилин. Рушник вбере в себе всю зайву вологу. Огірок нарізаємо соломкою. Тунець необхідно нарізати на смужки. Намагайтеся робити їх не дуже товстими. Нарізаємо лосось соломкою. Беремо лист норі і за допомогою ножа ділимо його на 2 рівні частини. Цю процедуру необхідно буде повторити з усіма листами норі. Беремо рогожу, обгорнуту в харчову плівку. Кладемо на неї половину листа норі. На норі викладаємо рис. Розрівнюємо його рівним шаром. Викладаємо начинку. Звертаємо рол з огірком, залишаючи смужку норі зовні. Змочуємо її водою. Закриваємо рол. Підбиваємо краї. Розрізаємо рол на 6 або на 8 частин, на ваш розсуд.

Суші з різними начинками: нігірі-суші

Продукти:

Рис для суші 250 г

Тунець 50 г

Лосось 50 г

Окунь 50 г

Креветки великі обсмажені 3 шт.

Васабі

Листя норі

Суші з різними начинками: нігірі-суші / ja-rastu

Як готувати:

Філе тунця розрізати уздовж шарів. Так само нарізати філе лосося і філе морського окуня. Креветки очистити. З підготовленого теплого рису зліпити 15 заготовок. Скибочку лосося змастити невеликою кількістю васабі. З'єднати скибочку риби і рис так, щоб васабі виявився між ними. Злегка притиснути, обертаючи рис в рибну скибочку. Там само зробити нігірі-суші зі скибочками окуня і тунця, креветками. За бажання нігірі можна обернути тонкими смужками норі.

Суші буріто

Продукти:

Рис для суші 200 г

Лист норі 1 шт.

Ікра масаго 20 г

Лосось 50 г

Крабові палички 60 г

Огірок 30 г

Лист салату 10 г

Сир плавлений 10 г

Капуста червона 10 г

Майонез 30 г

Суші буріто / Sorted Food

Як готувати:

Варимо рис для суші. Додаємо в готовий рис рисовий оцет, перемішуємо, даємо охолонути. На лист норі укладаємо рис, перевертаємо. На зворотну сторону норі укладаємо листя салату, лосось, капусту, сир, огірок, крабові палички, подрібнені ножем. Поливаємо все сумішшю майонезу. Щільно загортаємо в рол. Розрізаємо навскіс посередині.

Швидкі суші з лосося і рису

Продукти:

Лосось 330 г

Рис 1,5 склянки

Рисовий оцет 1,5 ч. л.

Цукор 1 ст. л.

Універсальні спеції

Сіль щіпка

Кунжутне насіння

Соєвий соус для сервірування

Швидкі суші з лосося і рису / The Walls

Як готувати:

У сотейник насипати рис, залити 1,5 склянки води, на сильному вогні довести до кипіння. Зменшити вогонь, накрити сотейник кришкою і варити рис 5 хвилин, до повного випаровування води. У гарячий рис ввести оцет, цукор і спеції з сіллю. Скибочки лосося порізати смужками шириною 3 сантиметри. На кінець кожної смужки викласти по 2 ч.л. рису і згорнути смужки рулетами. Рулетики виставити на тарілку для сервіровки. Посипати суші з лососем і рисом кунжутом. Подавати суші з лососем і рисом з соєвим соусом.

І ще: Як приготувати смачний борщ: прості рецепти та поради