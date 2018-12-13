Дієтологи назвали напій, який стимулює схуднення

Названі унікальні властивості лимонного соку.

Звичайний лимонний сік має чудові властивості. Всі знають, що в лимонному соці є вітамін С. Але на цьому наші знання зазвичай вичерпуються.

І ще: Підніміться сходами! Ваші відчуття вкажуть на стан здоров'я

Виявляється, в лимоні є ціле джерело корисних речовин, які допомагають запобігти гіпертонії, цукровому діабету, розладу шлунка та іншим недугам, а також зменшують температуру тіла.

Втрата ваги

Останні дослідження доводять, що лимонний сік різними способами захищає наше здоров'я. У лимоні містяться пектинові речовини, а також клітковина, необхідна при лікуванні захворювань кишечника. Пектин, в свою чергу, стимулює здоровий процес втрати ваги. В цьому цитрусі також міститься дуже корисна лимонна кислота, яка бере участь в очищенні організму від шлаків.

Проблеми зі шкірою

Антиоксиданти, що містяться в лимонному соці, розгладжують зморшки, видаляють вікові плями і шрами. Вони також очищають кров, забезпечуючи здоровий і сяючий колір обличчя.

Очищення організму

Поєднання лимонного соку і води сприяє потужноій дезінтоксикації. Речовини, що містяться в лимоні, допомагають відновлювати тканини нашого організму.

Дієтологи назвали напій, який стимулює схуднення

Читайте також: Ця повсякденна звичка руйнує зубну емаль